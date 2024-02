Thomas Strittmatter Preis 2024 geht an Schiar Simo

Für sein Drehbuch zum Thriller „Himmelfahrt“ ist Schiar Simo mit dem Thomas Strittmatter Preis der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) ausgezeichnet worden. Wie die MFG am Donnerstag mitteilte, entpuppt sich in dem Buch ein als Mustermigrant geltender syrischer Bäcker als terroristischer Schläfer, der sich zwischen der Liebe zu einer deutschen Frau und seiner neuen Heimat und seiner „heiligen Aufgabe“ entscheiden muss. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Schiar Simo wurde als eines von sechs Kindern syrisch-kurdischer Herkunft 1997 in Tübingen geboren und studierte von 2018 bis 2023 an der Filmakademie Baden-Württemberg im Studiengang Drehbuch.

Mit dem Thomas Strittmatter Preis zeichnet die MFG Filmförderung Autorinnen und Autoren für qualitativ hochwertige Drehbücher aus. Prämiert werden Fernseh- oder Kinostoffe mit einem Bezug zu Baden-Württemberg. Die Auszeichnung wird seit 26 Jahren von der MFG Filmförderung gestiftet, ist nach dem badischen, jung verstorbenen Autor Thomas Strittmatter (1961-1995) benannt und mit 20.000 Euro Preisgeld eine der bundesweit höchstdotierten Prämien für Drehbuch.

Überreicht wurde der Thomas Strittmatter Preis vom Staatssekretär des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Arne Braun, und MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen im Rahmen eines festlichen Empfangs am Rande der 74. Berlinale in der Landesvertretung Baden-Württemberg.

Eine dreiköpfige Fachjury hatte aus 45 Einreichungen drei Drehbücher für die Verleihung des Thomas Strittmatter Preises nominiert. Bereits die Nominierungen sind mit einer Prämie von 2500 Euro verbunden. Für das Auswahlverfahren durch die Jury wurden die eingereichten Drehbücher anonymisiert. Im vergangenen Jahr hatten Mascha Schilinski und Louise Peter für ihr Drehbuch zum Film „The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feelin Blue“ diesen Preis erhalten

Namensgeber Thomas Strittmatter wurde 1961 in Sankt Georgen im Schwarzwald geboren, er starb 1995 nach einem Herzinfarkt in Berlin. Der Autor schuf zahlreiche Hörspiele, Romane und Drehbücher, darunter Filmvorlagen für „Drachenfutter“, „Winckelmanns Reisen“ und „Auf Wiedersehen Amerika“.