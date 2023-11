Thomas Gottschalk macht Schluss mit „Wetten, dass..?“

Mit emotionalen Worten hat sich Thomas Gottschalk am Samstagabend von der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ verabschiedet. Es sei kein trauriges Ereignis, sagte der 73-Jährige. „Ich bin nicht verzweifelt, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt“, ergänzte er, ehe er mit einem Bagger aus der Halle in Offenburg gefahren wurde. Das Saalpublikum feierte den Moderator, der ihnen zurief: „Wir hatten eine gute Zeit zusammen.“

Zwei wesentliche Gründe hätten ihn bewogen, mit „Wetten, dass..?“ endgültig Schluss zu machen, sagte Gottschalk. Zum einen wolle er nicht, dass „man mir meine Gäste erklären muss“. Zum anderen habe er im Fernsehen immer das gesagt, was er auch zuhause gesagt habe. Inzwischen rede er im Fernsehen anders als zuhause - weil er fürchte, dass er einen „Shitstorm“ erzeugen könnte.

Show-Erfinder Frank Elstner umarmte Gottschalk zum Schluss. „Ich bin dankbar dafür, dass Du so lange durchgehalten hast“, sagte er. Gottschalk war ihm einst als Moderator von „Wetten, dass..?“ nachgefolgt. Zu Beginn hatte Elstner ihn als „Legende“ angekündigt.

Es war Gottschalks 154. Sendung - die er ungewöhnlich pünktlich beendete. Wie es mit „Wetten, dass..?“ weitergeht, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.