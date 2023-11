Thomas Gottschalk feiert Abschied von „Wetten, dass..?“

Thomas Gottschalk will am Samstag (20.15 Uhr) seinen endgültigen Abschied von „Wetten, dass..?“ feiern. In der Sendung begrüßt er unter anderem Weltstar Cher, die britische Kultband Take That sowie die Erfolgsmusikerinnen Helene Fischer und Shirin David auf dem TV-Sofa. Zu den Wettpaten gehören die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck. Auch Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović werden in Offenburg erwartet.

Nach 36 Jahren und 154 Sendungen beendet der Showmaster seine Karriere als Wett-Moderator. Gottschalk hatte die Show 2011 schon einmal verlassen - ein Jahr nach dem folgenreichen Sturz von Samuel Koch, der seitdem im Rollstuhl sitzt. Die Sendung wurde 2014 schließlich eingestellt.

Nach dem TV-Comeback der Show 2021 setzte das ZDF zwei weitere Folgen mit Gottschalk an. Wie es nach dessen Abschied weitergeht, ist noch nicht bekannt.