Im „Fänshop“ warten „The Täsch“ oder der Textmarker „The Ländmarker“ auf Käufer. In London fuhren für ein paar Stunden gelbe Taxis mit der Aufschrift „The Länd is pleased to meet you“ umher. Und der Ministerpräsident trägt zum Anzug gerne schwarze Socken mit dem gelben „The Länd“-Schriftzug. Seit zwei Jahren wirbt Baden-Württemberg für sich mit dem Slogan „The Länd“. Aber was kostet das? Und was bringt es? Das wollte jetzt die FDP wissen.

Im Oktober 2021 startete Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) die Kampagne. Das Ziel: Im In- aber vor allem auch im Ausland will die Landesregierung aus Grünen und CDU damit vor allem um Fachkräfte werben, „als führender Standort für Technologie und Innovation in Deutschland und Europa voranbringen und die Stärken des Standorts präsentieren - als lebenswerten Ort mit hoher Lebensqualität und attraktiven Arbeitsmöglichkeiten“, hieß es bei der Präsentation. Ministerien, Unternehmen und Privatpersonen seien aufgerufen, sich als „Part of the Länd“ zu bekennen und die Botschaft weiterzutragen.

Umstrittene Wortspiele mit dem „ä“

Besonders polarisierte die Idee, Wortspiele mit dem Umlaut „ä“ zu betreiben. Während der Fanshop zur Kampagne regelmäßig ausverkauft war, diktierten User im Netz die Sinnhaftigkeit der Werbung. „Welcome to the Länd in dem zigtausend Lährer, Ärzieher, Pflägekräfte fehlen, aber immer ein paar Millionen Euro für eine Wärbekampagne übrig sind“, war dort zu lesen. Außerdem kritisierten Marketingfachleute, das Spiel mit dem Umlaut verstehe außerhalb des deutschen Sprachraums niemand.

Doch die Kampagne hat in den Sozialen Netzwerken auch sehr viele Freunde. Dem Instagram-Auftritt folgen 96.600 Nutzer. Manche loben die schönen Fotos aus „The Länd“, andere fragen die „Schätzis“ in Stuttgart, wann die neuen Kapuzenpullover mit „The Länd“-Aufdruck wieder zu haben seien. Andere nutzen den Auftritt für Beschwerden, zum Beispiel über restriktive Auflagen für Streuobstwiesen-Besitzer.

17,28 Millionen Euro bislang für „The Länd“ ausgegeben

Die FDP im Landtag hat das Staatsministerium um eine Zwischenbilanz gebeten. Dieses hat insgesamt 21 Millionen Euro für die Kampagne veranschlagt. Davon hat das Land bislang 17,28 Millionen ausgegeben - etwa für Plakate, diverse Aktionen im Netz, Aktivitäten in London und dem indischen Bundesstaat Maharashtra sowie Delegationsreisen. Unter den Fanartikeln sind kostenlose Aufkleber der Renner. Mehr als eine halbe Million Sticker mit der Aufschrift „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ verteilte das Land. Dazu noch mehr als 234.000 weitere Kleber. Nicht ganz so gut liefen unter anderem 3450 Textmarker für 1,30 Euro, 3200 Paar Tennissocken für je 4,50 Euro oder 884 Hoodies für j 39 Euro. Laut Staatsministerium decken die Verkaufspreise die Produktion der Fanartikel, naturgemäß mit Ausnahme der verschenkten Aufkleber.

Sie trägt zur Markenbildung bei, gerade im internationalen Kontext - und hat sicher auch die Bekanntheit Baden-Württembergs im Ausland gesteigert. Unternehmer aus BW

Ein Teil der 21 Millionen Euro fließt, um den Erfolg der Maßnahmen zu messen. Neben der Auswertung der Klickzahlen und anderer Netzaktivitäten lässt das Staatsministerium Bürger in Baden-Württemberg und dem Rest Deutschlands befragen. Kurz nach dem „The Länd“-Start kannten 57 Prozent der rund 800 Befragten den Slogan. Unter den 16 und 39-Jährigen waren sogar 73 Prozent „begeistert“ von der Offensive. Ganz allgemein äußerten sich viele der digital Befragten positiv über Baden-Württemberg, 88 Prozent würden die Region als Ort zum Leben oder Arbeiten weiterempfehle. Bei einer zweiten Fragerunde durch ein Meinungsforschungsinstitut im Jahr 2022 kannten fünf Prozent mehr Menschen die Kampagne. Ob deswegen mehr Fachkräfte in den Südwesten kamen, bleibt aber offen.

FDP: „Bekanntheit sagt nichts über Erfolg“

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Hans Dieter Scheerer bleibt dennoch skeptisch: „Bekanntheit der Kampagne sagt noch lange nichts über den Erfolg - auch Polarisierung und Verballhornung von Sprache kann bekannt, aber keineswegs beliebt machen. Und ob diese Ä-Konstruktion auch in England oder Indien verstanden wird, ist vollkommen unklar. Wer auf dieser Basis Politik macht, handelt schon nach dem Prinzip Hoffnung, aber keineswegs anhand von Fakten.“

Aus der Wirtschaft kommen mildere Töne. Ein Sprecher der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) sagte, aus Verbandssicht scheine die Kampagnen gut zu funktionieren. „Sie trägt zur Markenbildung bei, gerade im internationalen Kontext - und hat sicher auch die Bekanntheit Baden-Württembergs im Ausland gesteigert. Gerade der Austausch zwischen den Unternehmen oder auch den Verbänden hat sich verbessert. Allerdings wissen wir auch, dass eine gute Kampagne nicht die politischen Rahmenbedingungen und Strukturen ersetzen kann, die nötig sind, um Fachkräfte erfolgreich zu gewinnen oder Auslandsinvestitionen zu beeinflussen.“

In dieser Hinsicht müsse sich mehr tun als nur Werbekampagnen, fordert denn auch der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK). Grundsätzlich seien solche Aktivitäten zu begrüßen, aber, mahnt ein Sprecher: „Für die Fachkräftegewinnung ist es wichtig, die Hürden zur Einwanderung so niedrig wie nötig und so transparent wie möglich zu machen. Momentan sind die zu erfüllenden Voraussetzungen zu komplex und intransparent“.