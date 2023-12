Terzic setzt Dortmunder Star-Trio in Stuttgart auf die Bank

Trainer Edin Terzic stellt die Startelf von Borussia Dortmund für das DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) auf drei Positionen um. Der frühere Kapitän Marco Reus sowie die Nationalspieler Julian Brandt und Niclas Füllkrug sitzen drei Tage nach dem 1:1 des BVB in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen zunächst auf der Bank. Für das Trio beginnen Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Salih Özcan.

Beim VfB bilden die formstarken Torjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav erneut eine Doppelspitze. Außenbahnspieler Josha Vagnoman steht zum ersten Mal in dieser Saison in der Anfangsformation und verdrängt Pascal Stenzel auf die Bank. In der Liga hatten die Stuttgarter gegen Dortmund vor dreieinhalb Wochen mit 2:1 gewonnen.