Kriminalität

Taxifahrer stirbt nach Streit mit Fahrgast: Zeugensuche

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Taxischild spiegelt sich in einem Autodach. (Foto: Franziska Kraufmann/dpa )

Nach dem Tod eines Taxifahrers in Stuttgart soll die Leiche des Mannes voraussichtlich an diesem Mittwoch obduziert werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der...