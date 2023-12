Südwesten

Tauwetter und Regen lässt Hochwassergefahr steigen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. (Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild )

Besonders im Süden von Baden-Württemberg können am Wochenende die Wasserstände deutlich steigen. Grund dafür sind ergiebige Regenfälle in Verbindung mit Tauwetter, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 13:39 Von: Deutsche Presse-Agentur