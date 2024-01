Taucher suchen wieder erfolgreich Schatz im Bodensee

Zahlreiche Taucher haben am Dreikönigstag wieder nach einem versteckten Schatz im Bodensee gesucht. Die traditionelle Veranstaltung begann bereits am frühen Morgen. Die mit einem Totenkopf bemalte Kiste sei in einer Tiefe von viereinhalb Metern bei Überlingen versteckt und bereits nach etwa 15 Minuten gefunden worden, teilte der Veranstalter am Vormittag mit.

Die Kiste sei zwischen Pflanzen versteckt worden und eigentlich nicht auf Anhieb zu sehen gewesen. Im vergangenen Jahr sei die Kiste in fast 40 Metern Tiefe versteckt und ähnlich schnell gefunden worden.

Ein echter Schatz war in der 20 bis 25 Kilogramm schweren Kiste natürlich nicht verborgen. Sie war mit zwei Gutscheinen und Rum gefüllt - daneben gab es Metallgegenstände, um sie schwerer zu machen.

Die Veranstaltung findet zum 51. Mal statt. Ausrichter sind in diesem Jahr die „Tauchgruppe Überlingen“ und das „Bodensee Aquanauten Team“. Unterstützung kam vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, deren Taucher eine Unterwasserkamera installierten, so dass Zuschauer das Geschehen unter Wasser auf einem Monitor an Land verfolgen konnten.