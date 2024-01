Tatverdächtiger nach Hausbrand mit festgenommen

Nach einem Hausbrand mit etwa 200 000 Euro Schaden ist in Heidelberg ein möglicher Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Kriminalpolizei prüfe nun, ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden oder fahrlässig entstanden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Brand war demnach in der Nacht zum Mittwoch im Speicher des Gebäudes ausgebrochen. Daraufhin musste das Mehrfamilienhaus mit etwa 25 Bewohnern evakuiert werden. Vier Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst behandelt. Das Gebäude war vorerst nicht mehr bewohnbar. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.