Tatverdächtige nach Einbruchsversuchen in Balingen in U–Haft

Zwei tatverdächtige Männer sind nach zwei Einbrüchen in Balingen (Zollernalbkreis) in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch waren die beiden im Zuge einer Fahndung am Dienstag festgenommen worden. Eine Frau hatte zuvor einen Einbrecher in ihrem Haus ertappt und den Notruf gewählt. Der Einbrecher flüchtete.

Bei der Festnahme hatten die Männer eine Tasche mit mehreren Handys und einem Laptop bei sich, wie es hieß. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die beiden für einen weiteren Einbruchsversuch verantwortlich sein. Den Angaben nach flüchtete dabei der Einbrecher ebenfalls, nachdem der Bewohner ihn am Fenster entdeckt hatte. Die Polizei prüft, ob das Duo noch für weitere Taten verantwortlich ist.