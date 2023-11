Grüne Nadeln wackeln im Wind, die Spitzen der Bäume neigen sich leicht. Es ist zugig an diesem Novembertag in Erisdorf bei Ertingen im Landkreis Biberach, als Anton Haberbosch durch die Reihen seiner Tannen und Fichten spaziert. In seinen grünen Arbeitsmantel eingepackt, schaut er sich fast jeden Baum genau an, geht auf die Knie, begutachtet den Stamm und inspiziert die Nadeln.

Da ist ein Loch in der Nordmanntanne. Wenn man den Zweigregler vor dem Aushärten der Zweige im Sommer setzt und diesen dann ein paar Wochen belässt, kann die Lücke zuwachsen. Anton Haberbosch

„Da ist ein Loch in der Nordmanntanne“, sagt Haberbosch, nimmt einen sogenannten Zweigregler ‐ der wie eine größere Klammer aussieht ‐ und zieht damit zwei Äste über der leeren Stelle zusammen. „Wenn man den Zweigregler vor dem Aushärten der Zweige im Sommer setzt und diesen dann ein paar Wochen belässt, kann die Lücke zuwachsen“, erklärt er.

Haberbosch achtet auf solche Kleinigkeiten, damit seine Weihnachtsbäume am Ende schön gleichmäßig wachsen. Er könne sich das zeitlich leisten, „weil ich ein kleiner Christbaum-Erzeuger bin“. Haberbosch hat zwei Hektar Fläche, verteilt auf drei Plantagen. Eine davon unweit hinter dem Neubaugebiet des kleinen Ortes Erisdorf bei Ertingen.

Nordmanntanne, Blaufichte, Korea- oder Coloradotanne?

Hier wachsen verschiedene Weihnachtsbäume: Klassiker wie die Nordmanntanne oder die Blaufichte, aber auch eher unbekannte Exoten wie die Koreatanne, Korktanne oder die Coloradotanne. Gerade die Coloradotanne hat es Haberbosch angetan, weil sie weiche, etwas bläuliche Nadeln habe. „Ab und an bekommt die Tanne sogar eine Streicheleinheit von mir“, sagt Haberbosch. „Dieses Jahr wird eine Coloradotanne an Weihnachten auch bei uns im Wohnzimmer stehen.“

Ich pflanze immer unmittelbar nach, wenn ich an einer Stelle einen Baum umsäge. Deswegen stehen große und kleine Bäume direkt nebeneinander. Anton Haberbosch

Seine kleine Plantage sieht sehr natürlich aus, die Bäume wachsen nicht exakt in einer Reihe und sind nicht alle gleich groß. „Ich pflanze immer unmittelbar nach, wenn ich an einer Stelle einen Baum umsäge. Deswegen stehen große und kleine Bäume direkt nebeneinander“, erklärt er. Jedes Jahr sei er an jedem Baum mindestens sechs Mal. „Manchmal bloß vielleicht eine halbe Minute, manchmal auch drei, aber an jedem Baum bin ich mindestens sechs mal dran.“ Und das acht bis zehn Jahre lang ‐ solange dauert es, bis ein Christbaum Zimmerhöhe erreicht hat.

Probleme bei der Neuanpflanzung

Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren pflanzt Haberbosch als Hobby Christbäume an und verkauft sie. Angefangen hat er mit ein paar Fichten, dann kam die Nordmanntanne dazu und mittlerweile probiert er sich auch an anderen Arten aus. Inzwischen ist er Rentner, Angestellte hatte er nie. Die Familie hilft beim Pflanzen, Ausmähen der Bäume und in der Hochsaison beim direkten Verkauf in Erisdorf mit. Anfang Dezember geht es wieder los. Rund 400 eigene Bäume verkauft Haberbosch pro Saison an seinem Hof, einige Bäume muss er jedes Jahr noch dazukaufen.

Für diese Saison reicht die Zahl der Weihnachtsbäume gut aus. Anton Haberbosch

Das wird auch in diesem Jahr so sein ‐ obwohl 2023 einen heißen und trockenen Sommer hatte. „Das führte zu Problemen bei der Neuanpflanzung“, sagt Haberbosch. Rund 10 bis 15 Prozent der kleinen, eingepflanzten Christbäume hätten die Trockenheit nicht überlebt. Bei anderen Kollegen sei es sogar teils heftiger gewesen. Die größeren Bäume haben die Trockenheit aber gut überstanden. Für dieses Weihnachten müsse man sich aber aus seiner Sicht keine Sorgen machen, die Geschenke nicht unter einen Christbaum legen zu können. „Für diese Saison reicht die Zahl der Weihnachtsbäume gut aus“, sagt Haberbosch.

2.500 Hektar Christbaumfläche im Südwesten

Das glaubt auch Martin Rometsch, Geschäftsführer des Christbaumverbandes Baden-Württemberg. „Insgesamt war es eine gute Saison“, sagt er. Gerade die Nordmanntanne ‐ mit einem Anteil von 80 Prozent der im Südwesten präferierte Baum ‐ sei für das Klima hier geeignet. „Die Nordmanntanne kann wegen ihrer tiefen Wurzeln auch trockene Sommer besser überstehen“, erklärt Rometsch.

Vereinzelt kann es in den ersten Verkaufstagen Ende November, Anfang Dezember zu einer Knappheit kommen, weil aufgrund des regnerischen Wetters möglicherweise nicht termingerecht geerntet werden konnte. Martin Rometsch

Allerdings sei die Ernte für die 190 Weihnachtsbaumerzeuger im Verband aufgrund der hohen Niederschläge in den vergangenen Wochen schwierig. „Da kann es vereinzelt in den ersten Verkaufstagen Ende November, Anfang Dezember zu einer Knappheit kommen, weil aufgrund des regnerischen Wetters möglicherweise nicht termingerecht geerntet werden konnte“, so Rometsch.

Empfohlene Artikel Wundervolle Weihnacht Mit interaktiver Karte: Diese Weihnachtsmärkte locken in der Region q Region

Insgesamt werden laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger jährlich rund 25 Millionen Bäume in Deutschland gekauft, 2,5 Millionen davon im Südwesten. „Etwa eineinhalb Millionen werden in Baden-Württemberg auf 2.500 Hektar produziert, der Rest kommt vor allem aus dem Sauerland“, erklärt Rometsch. Nur etwa zehn Prozent der Weihnachtsbäume in Deutschland würden aus dem Ausland stammen.

Wird der Weihnachtsbaum teurer?

Auch im Freistaat werden in diesem Jahr die Weihnachtsbäume nicht knapp, sagt Thomas Emslander, Vorsitzender des Vereins Bayerischer Christbaumanbauer. „Man muss sich deswegen keine Gedanken machen“, sagt er. Er selbst habe auf seinen 50 Hektar bewirtschafteten Weihnachtsbaum-Plantagen ähnlich wie Anton Haberbosch und andere Kollegen allerdings Probleme mit der Neuanpflanzung in diesem Jahr. „Da hatten viele Erzeuger hohe Ausfälle, weil es erst zu nass und dann zu trocken war“, berichtet er. „Das wird uns dann in acht bis zwölf Jahren beschäftigen.“ Solange dauere die Wachstumsphase bis eine klassische Nordmanntanne etwa die perfekte Größe fürs Wohnzimmer erreicht habe.

Die bayrischen Erzeuger ziehen mit einem Euro pro Tanne etwa an. Wir werden das im Rahmen der Inflation erhöhen. Thomas Emslander

Aber werden die Bäume in diesem Jahr auch teurer? „Die bayrischen Erzeuger ziehen mit einem Euro pro Tanne etwa an“, sagt Thomas Emslander. „Wir werden das im Rahmen der Inflation erhöhen.“

Marginal teurer wird es auch im Südwesten. Für Nordmanntannen müssen Verbraucher zwischen 21 und 29 Euro für den laufenden Meter bezahlen, wie Martin Rometsch vom Christbaumverband Baden-Württemberg mitteilt. Im Jahr zuvor betrug die Preisspanne noch 21 bis 27 Euro. Das liegt laut Verband daran, dass die Produzenten mehr für Personal und Transport ausgeben müssen. „Eine schöne Nordmanntanne kann man aber noch für gut 40 bis 45 Euro bekommen“, sagt Rometsch.

Platz für Vögel in den Plantagen

Bei dem Preis handelt es sich jedoch nur um eine Empfehlung. Grundsätzlich kann jeder Betrieb selbst entscheiden, welchen Preis er für den laufenden Meter verlangt. Viele Erzeuger sind aber zögerlich, ihre Preise anzuheben ‐ so wie Anton Haberbosch, der es in diesem Jahr noch beim alten Preis belässt. „Im ländlichen Raum können wir die vorgeschlagenen Preise nicht ganz durchsetzen und bewegen uns noch unter der unteren Preisspanne. Obwohl bei uns die gleichen Arbeiten wie bei großen Betrieben anfallen, haben wir als Familienbetrieb nicht ganz so hohe Ausgaben“, sagt er.

Viele Vögel finden in unseren Plantagen Plätze, um sich fortzupflanzen. Anton Haberbosch

Zudem ist Haberbosch überzeugt, dass seine Bäume auch gut für Klima und Umwelt sind. „Viele Vögel finden in unseren Plantagen Plätze, um sich fortzupflanzen“, sagt er. Das baden-württembergische Forstministerium von Minister Peter Hauk (CDU) stimmt ihm zu. „Die Kulturen sind ein wichtiger Rückzugsort für Tiere. Sie fördern die Nistmöglichkeiten und nach einer Studie der Universität Osnabrück damit das Vorkommen bedrohter Vogelarten“, sagt ein Ministeriumssprecher. Nach Information des „Verbands natürlicher Weihnachtsbaum“ binde ein Hektar Christbaumkultur während einer Anbauzeit von zehn Jahren beispielsweise 150 Tonnen CO2.

Das Ministerium rät, „den Weihnachtsbaum nach Möglichkeit regional zu kaufen. Es ist ein Beitrag zum Klimaschutz, weil die Bäume keine weiten Strecken transportiert werden müssen.“ Zudem sei für viele land- und forstwirtschaftlichen Familienbetriebe der Christbaumverkauf eine wichtige Einnahmequelle.

Kritik an Weihnachtsbaum-Tradition

Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sind Weihnachtsbäume dagegen keine Leistungsträger für den Klimaschutz. „In Summe ist die Erzeugung von Weihnachtsbäumen definitiv nicht ökologisch“, sagt Christoph Schramm, Agrar- und Waldreferent des BUND Baden-Württemberg. Neben der Verwendung von Pestiziden und zunehmendem Einsatz von Grundwasser zur Bewässerung, würden die Kulturen viel Raum beanspruchen ‐ alleine in Deutschland rund 50.000 Hektar. Dieser Platz fehle beispielsweise für die Produktion von Lebensmitteln, so Schramm.

Der BUND testet zudem alle drei Jahre Weihnachtsbäume auf Pestizide ‐ auch in diesem Jahr wieder. Die Ergebnisse werden Mitte Dezember erwartet. Schramm geht davon aus, dass ähnlich wie bei der letzten Erhebung, „nach wie vor viele Pestizide eingesetzt werden, die als hoch giftig für Wildbienen, Schmetterlinge und Wasserorganismen gelten.“

Konkurrenz aus Plastik

Schramm möchte sich nicht anmaßen, allgemein über die Sinnhaftigkeit von bestimmten Brauchtümern zu urteilen. „Trotzdem kann sich jede und jeder selbst fragen, ob es nicht auch nachhaltiger geht“, so der Waldreferent. Wer auf keinen Fall auf einen Weihnachtsbaum verzichten wolle, sollte auf die ökologische Erzeugung, beispielsweise mit Bio- oder sogenanntem FSC-Siegel achten, erklärt er. „Diese Kennzeichnung schließt die Verwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden aus.“

Konkurrenz bekommen Weihnachtsbaum-Erzeuger zunehmend durch die Variante aus Plastik. Anton Haberbosch ist sich aber sicher, „dass die meisten Menschen immer noch am liebsten eine echte Tanne aus der Natur haben wollen ‐ denn der Christbaum gehört einfach zu Weihnachten dazu.“

Viele Bäume schon vorreserviert

Mittlerweile ist Haberbosch auf seiner kleinen Plantage bei einer Blaufichte angekommen. „Der Baum ist lange nicht mehr so beliebt wie früher, aber manche Kunden wollen ihn noch“, sagt er. Nur muss Haberbosch bei der Inspektion des Baumes Handschuhe tragen, weil die Nadeln der Blaufichte ganz schön piksen können. „Die heißt nicht umsonst auch Stechfichte.“

Direkt neben der Fichte steht eine schöne Nordmanntanne in perfekter Größe. Oben an Spitze hängt ein kleines Namensschildchen. „Meine Kunden können sich hier auf der Plantage umschauen, vorab einen Baum aussuchen und ihn mit einem Schild kennzeichnen“, erklärt Haberbosch. So sind schon einige Bäume der Plantage für dieses Jahr reserviert. Nur eine Coloradotanne mit ihren weichen Nadeln sollte am Ende noch übrig bleiben ‐ denn die will Haberbosch am Weihnachtstag ja im eigenen Wohnzimmer stehen haben.