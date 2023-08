Tankwagenfahrer nach tödlichem Unfall in Untersuchungshaft

Ein 29 Jahre alter Tankwagenfahrer ist nach einem tödlichen Unfall am 2. Mai bei Böblingen in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen habe Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung mit fahrlässiger Tötung sowie mit fahrlässiger Körperverletzung erlassen, gaben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag bekannt.

Der Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, habe sich bis dahin in einer Klinik befunden. Bei dem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 war am 2. Mai ein 52–Jähriger ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer Firma hatte gerade mit einem Beschäftigten der Autobahnmeisterei den Asphalt auf Schäden untersucht, als der damals 28–jährige Tankwagenfahrer nahezu ungebremst gegen Fahrzeuge der Autobahnmeisterei prallte, die daraufhin den 52–Jährigen erfassten. Drei weitere Männer hatten schwere Verletzungen erlitten.