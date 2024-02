Charlotte Knobloch erinnert sich: „Dort war über Jahrzehnte mein jüdisches Lebenszentrum. Ich habe dort geheiratet, unsere Kinder haben das Haus von klein auf gekannt.“ Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und 91 Jahre alt, hat viel Zeit in diesem Haus in der Reichenbachstraße 27 in der bayerischen Landeshauptstadt verbracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust waren hier nahe des Gärtnerplatzes die frühere Synagoge und das Gemeindezentrum wiedereröffnet worden, in einem Hinterhofhaus. 1947 war das.

Jetzt ist dort Baustelle mit einem ebenso ehrgeizigen wie faszinierenden Ziel. Die Synagoge mit ihrer etwas komplizierten Geschichte - später mehr - wird gerade restauriert. In ihrer schlichten, klaren und verschiedenfarbigen Bauweise und Ausstattung aus dem Ursprungsjahr 1931 soll sie wieder erstrahlen. „Es wird ein Kleinod, etwas ganz Wunderschönes“, ist sich Charlotte Knobloch sicher.

Männer und Frauen getrennt in Synagoge

Die Eingangstür des vorgelagerten und wenig ansprechenden Betonbaus öffnet Rachel Salamander. Es riecht nach Baustelle, nach rohen, roten Ziegelsteinen und Zement. Auf Holzbrettern und an Pfützen vorbei geht es in den hinteren Bereich, wo die Synagoge liegt. „Wir streben hier eine außerordentliche Qualität an“, sagt Salamander in dem Hauptraum, der schon einen neuen Boden hat und dessen Wände in Feinarbeit restauriert werden. Hier standen Holzbänke für die Gottesdienste, im Erdgeschoss war Platz für 330 Männer, oben auf die Empore passten 220 Frauen.

Diese Trennung fällt in der heutigen Zeit sofort auf. Sie soll auch künftig bestehen bleiben. „Nach jüdischer Tradition sitzen Frauen und Männer beim Gottesdienst getrennt“, erklärt Salamander, „weil die Männer durch die Reize der Frauen nicht vom Gebet abgelenkt werden sollen.“

Rachel Salamander, 75 Jahre alt, ist eine prägende Figur des Münchner Judentums und der Stadtgesellschaft. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin schreibt, sie forscht über das jüdische Geistesleben, sie leitet die Literaturhandlung im Jüdischen Museum in München mit sechs Filialen, darunter auch in Berlin. Charlotte Knobloch und Rachel Salamander - das sind die beiden Grandes Dames des Judentums an der Isar. Knobloch stand auch von 2006 bis 2010 dem Zentralrat der Juden in Deutschland vor.

Brandanschlag auf jüdisches Altersheim

Doch zur Geschichte der Synagoge in der Reichenbachstraße: Von 1947 bis 2006 war sie das Zentrum der Juden in München. Im Vorderhaus war die Verwaltung der Gemeinde untergebracht, im dritten und vierten Stock war ein jüdisches Altenheim. Zu den schwärzesten Stunden nach dem Holocaust kam es dort am Abend des 13. Februar 1970. Auf das Heim wurde ein Brandanschlag verübt, sieben Bewohner wurden getötet, zwei davon hatten einst die NS-Vernichtungslager überlebt. Die Täter wurden nie gefasst, man ermittelt Richtung Rechts-, Links- und palästinensischem Terrorismus.

Mit dem Zuzug vieler Juden Anfang der 1990er-Jahre aus Osteuropa und den ehemaligen Sowjet-Republiken wurde es immer enger, die Situation erlebten viele als schier untragbar. Charlotte Knobloch arbeitete an dem, was ihr Lebenswerk wurde: eine neue, größere und repräsentative Synagoge in München sowie jüdische Einrichtungen drum herum.

Am 9. November 2006 - ein symbolträchtiges Datum - wurde am Jakobsplatz im Stadtzentrum unweit des Viktualienmarktes die neue Ohel-Jakob-Synagoge eingeweiht. Das ist ein großer, quaderförmiger Bau aus ockerfarbigen Steinen. Auf dem Platz befinden sich auch das jüdische Gemeindezentrum mit Restaurant sowie das jüdische Museum samt Literaturhandlung und Café. Vor 1933 hatte die Gemeinde 15.000 Mitglieder, jetzt sind es 9500.

Synagoge mit großer Geschichte

Die Synagoge in der Reichenbachstraße schien in Vergessenheit zu geraten. „Nach dem Umzug 2006 verfiel das Gebäude zunehmend“, sagt Rachel Salamander. Eher per Zufall kam sie 2010 an der einstigen Gottesdienststätte vorbei. „Da habe ich durch die Fenster geschaut und den schlechten Zustand gesehen.“

Von der Geschichte der Synagoge vor dem Nationalsozialismus wusste sie damals schon. 1931 war der Entwurf des Architekten Gustav Meyerstein in nur vier Monaten erbaut worden. Meyerstein war damals erst 30 Jahre alt. „Es war eine schwierige Zeit, der Antisemitismus nahm zu, es herrschte die Weltwirtschaftskrise“, erzählt Salamander. „Für Juden war es eine Zeit der Bedrängnis.“

Architekt der Synagoge

So musste sich Meyerstein mit wenig Geld begnügen. Er errichtete ein schlichtes, klares Gebäude im Bauhaus-Stil. Es ist weltweit eine der ganz wenigen Synagogen in dieser damals sehr modernen Richtung der Architektur. Mit viel Licht und dem unterschiedlichen Anstrich der Wände ließ er in seinem „radikalen Minimalismus“, wie Salamander es nennt, vor allem die Farben spielen. Je nach Tages- und Jahreszeit erhellten die Wände auf ganz unterschiedliche Weise und traten in ein Zusammenspiel. Von einem „sinnlichen Farberlebnis“ spricht Rahel Salamander, die selbst gläubige Jüdin ist, vom „Farbrausch“.

Meyerstein übrigens erkannte die Zeichen der Zeit früher als die allermeisten anderen, 1932 emigrierte er nach Palästina. Im späteren Israel wurde er ein bedeutender Architekt, der etwa das Wohnhaus des Staatsgründers David Ben-Gurion gebaut hatte.

Werkstatt während der NS-Zeit

Von der Geschichte der Münchner Synagoge wusste Rahel Salamander schon einiges. Sie war damals einer der modernsten Bauten Münchens und ist jetzt das einzige noch existierende jüdische Bauwerk aus der Zeit vor 1933. Rachel Salamander arbeitete sich weiter in die Geschichte ein, man entdeckte alte Bau- Ausstattungspläne. 2013 gründete sie zusammen mit dem Rechtsanwalt Ron C. Jakubowicz den „Verein Synagoge Reichenbachstraße“ mit dem Ziel, die Synagoge zu restaurieren und ihren Originalzustand von 1931 wieder herzustellen.

Während der NS-Zeit erging es der Synagoge wie nahezu allen anderen. Bei den Pogromen im November 1938 wurde sie verwüstet und entweiht. Das Gebäude wurde ausgerechnet genutzt, um junge Juden in der Metall- und Holzverarbeitung auszubilden. Diese wurden später fast alle in den Vernichtungslagern ermordet. Von 1943 an war in der Reichenbachstraße 27 eine KfZ-Werkstatt untergebracht.

Baukosten bei rund 12,6 Millionen Euro

Bis es zum Beginn der jetzigen Sanierung kam, dauerte es aber wiederum einige Jahre. Das Landesamt für Denkmalschutz stellte sich laut Salamander zuerst auf den Standpunkt, dass die Synagoge nicht in den Ursprungszustand von 1931 wiederhergestellt werden sollte, sondern von 1947 bei der erneuten Übernahme durch die Gemeinde. Das allerdings sei undenkbar gewesen, meint Salamander. Der Zustand von 1947 wäre „unwürdig“ gewesen. „Wir wollten nicht auf dem Trauma aufbauen.“

Derzeit geht man von 12,6 Millionen Euro Baukosten aus. Bund, Freistaat und die Stadt tragen je 30 Prozent, zehn Prozent muss der Verein aufbringen und ist auf Spenden angewiesen. Die Eröffnung des Hauses ist für Ende 2024 angepeilt. Wie es dann genau genutzt wird, darüber hat die Gemeinde noch nicht entschieden. Sicherlich werden dort auch Gottesdienste stattfinden. Rachel Salamander möchte, dass dieses einzigartige Gebäude der Öffentlichkeit gezeigt wird. Sie kann sich angemessene Konzerte darin vorstellen, auch Führungen durch das einstige jüdische München. Sie meint: „Diese Synagoge soll einer der hippesten Plätze der Stadt werden.“