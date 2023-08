SVS als Aufstiegsfavorit: „Können uns nichts davon kaufen“

Die Rolle des Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Fußball–Bundesliga nehmen Trainer Danny Galm und Mittelfeldspieler Alexander Mühling vom SV Sandhausen nicht an. „Davon können wir uns nichts kaufen“, sagte Neuzugang Mühling am Donnerstag und Galm ergänzte: „Am Ende ist das so, als würde man in die Glaskugel schauen. Aber ich freue mich, dass wir als spielstarke Mannschaft gesehen werden.“

Zum Auftakt trifft der SVS am Samstag (14.00/Magenta Sport) auswärts auf den VfB Lübeck. „Wir wollen unser Spiel dem Gegner aufdrücken, wir müssen aber die Basis schaffen“, sagte Galm, der in der Sommerpause 17 Neuzugänge integrieren und zahlreiche Abgänge kompensieren musste. Als letzter Spieler stieß am Donnerstag Lion Schuster zum SVS.

Während Galm noch einige Fragezeichen in der Startelf sieht, hat er eine Entscheidung bereits getroffen: Nikolai Rehnen geht als Nummer eins in die Saison. „Das Leistungsprinzip hat entschieden. Er ist aber nicht so, dass er sich jetzt ausruhen kann“, sagte Galm.