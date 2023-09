Als sie 2014 nach Baden–Württemberg kam, hätte sie sich nicht vorstellen können, Kultusministerin zu werden. Das sagte Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart.

Dennoch ist sie dafür verantwortlich, dass 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, 130.000 Lehrkräfte und viele weitere Mitarbeiter an 4500 Schulen kommende Woche einen guten Start ins Schuljahr 2023/24 haben. Zahlen, Daten und Neuerungen im Überblick:

Wie viele Lehrkräfte fehlen im kommenden Schuljahr?

Insgesamt sind noch 565 Stellen unbesetzt. Das sind weniger als noch zum vergangen Schuljahr (890) oder dem davor (630). Es mussten aber auch weniger Stellen nachbesetzt werden, die Pensionierungswelle der vergangenen Jahre flacht ab.

Ich bin froh, dass wir weniger offene Stellen haben als im letzten Jahr. Theresa Schopper

Für Entwarnung sei es aber zu früh.

Wo ist der Lehrkräftemangel besonders groß?

Nach wie vor gibt es sehr populäre Regionen — vor allem am Bodensee, entlang der Rheinschiene und im Ballungsraum Rhein–Neckar. Schulen in anderen Landesteilen haben es weiter schwer, Bewerber zu finden — etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Großraum Stuttgart.

Auch bei den besonders betroffenen Schularten gibt es kaum Veränderungen. Zwar fehlen an Grundschulen nicht mehr so viele Lehrkräfte wie noch in den Vorjahren, hier sind es aber immer noch 120. Auch deshalb, weil die Zahl der Grundschüler massiv ansteigt — nicht nur, aber auch wegen der Beschulung Geflüchteter. An Gymnasien sind lediglich fünf Stellen unbesetzt, an den Beruflichen Schulen 90, an allen anderen weiterführenden Schulen insgesamt 135. Für Sonderpädagogen gibt es 50 offene Stellen. Dringend gesucht werden weiterhin Pädagogen für musisch–technische Fächer (165).

Schopper rechnet zum neuen Schuljahr mit 52.000 geflüchteten Kindern an den Schulen — allein 31.200 davon aus der Ukraine. Die meisten von ihnen sollen in Vorbereitungsklassen vor allem Deutsch lernen, bevor sie in normale Klassen wechseln. Über ein entsprechendes Portal konnten laut Schopper 1200 Kräfte hierfür gewonnen werden, etwa Pensionäre und Deutschlehrer aus der Ukraine. Für diese Kräfte hat das Land bis zum Ende des Schuljahres 2024/25 190 Millionen Euro reserviert.

Was tut das Land, um den Lehrkräftemangel zu mildern?

Wie schon im letzten Jahr hat Schopper mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Brief die Lehrkräfte darum gebeten, ihre Arbeitszeit aufzustocken. Dem sind mit 2658 weniger Lehrkräfte gefolgt als im Jahr zuvor (knapp 3000). Dennoch können so rechnerisch 286 Stellen besetzt werden. Durch eine Erhöhung der Studienplatzkapazitäten vor Jahren kommen laut Schopper inzwischen mehr Pädagogen aus den Hochschulen in die Klassenräume — vor allem an Grundschulen. Die entspanntere Situation an den Schulen sei auch das Verdienst ihrer Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU).

Diese hatte sich aus Qualitätsgründen indes geweigert, nicht voll ausgebildete Lehrkräfte unterrichten zu lassen. Das hat Schopper nun für Grund– und alle weiterführenden Schulen außer Gymnasien ermöglicht, konnte aber nur Menschen für 34 Stellen finden. Dank einer entsprechenden Werbekampagne hätten aber schon 400 Menschen konkretes Interesse für einen Einstieg nächstes Jahr signalisiert.

Das hat mich wirklich empört. Ralf Scholl

Für ein Plakat der Kampagne musste Schopper massiv Kritik einstecken. Lehrerverbände warfen ihr vor, das Klischee fauler Lehrer zu bedienen. Diese Kritik sei teils unter der Gürtellinie gewesen, so Schopper. Man könne sie hart angreifen, aber nicht pauschal die Mitarbeiter im Ministerium, wie es der Chef des Philologenverbands Ralf Scholl getan habe. „Das hat mich wirklich empört.“

Welche Neuigkeiten kommen auf die Schulen zu?

Die großen Themen dieses Jahr sind Bildungsgerechtigkeit und Qualität. In Baden–Württemberg gibt es inzwischen einen Sozialindex. „Anhand des Sozialindex sehen wir, wo haben die Schüler besondere Sprachdefizite, wo gibt es besondere Herausforderungen?“, so Schopper. Schon letztes Schuljahr haben drei Schulämter mehr Geld bekommen, um betroffene Schulen durch mehr Personal und Ressourcen zu stärken — unter anderem Biberach. Nun kommen Mannheim, Stuttgart, Pforzheim, Heilbronn und Singen dazu.

Zur Qualitätsentwicklung der Schulen gibt es nun Datenblätter. Sie schaffen einen einheitlichen und umfänglichen Überblick über den Zustand jeder Schule — von der Lehrerversorgung, über den Migrationsanteil und die Leistungen der Schülerschaft in Vergleichstests bis hin zum Unterrichtsausfall, der seit der Pandemie nicht mehr erhoben wurde. Auf dieser Basis treffen Schulleitungen und ihre zuständigen Schulämter Ziel– und Leistungsvereinbarungen. „Wir wollen die Zahl der Schülerinnen und Schüler reduzieren, die nicht die Mindeststandards erreichen, und den Anteil derer erhöhen, die den Optimalstandard erreichen“, so Schopper. Zuletzt hatte ein Vergleichstest gezeigt, dass jeder fünfte Viertklässler im Land nicht wirklich lesen, schreiben und rechnen kann.

Verbindlich führt das Land deshalb nun ein Fördersystem ein. Zwei mal in der Woche wird an den Grundschulen gemeinsam laut gelesen. Um Kinder gezielter fördern zu können, führt Schopper zusätzliche Tests ein, in diesem Schuljahr noch auf freiwilliger Basis: „Lernstand 2“ in der zweiten Klasse und „Kompass 4“ in der vierten. Letzterer soll Eltern bei der Entscheidung helfen, welche Schulart die richtige nach der Grundschule ist. Bei dieser datengestützten Schulentwicklung orientiert sich das Land an Hamburg — dem Bildungsaufsteiger unter den Bundesländern der vergangenen Jahre.

Zur Unterstützung der Lehrkräfte werden erstmals 250 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr geschaffen und die Stellen für pädagogische Assistenten auf 534 verdoppelt. Wie viele dieser Stellen besetzt sein werden, konnte Schopper nicht sagen. Zudem werden an 16 Grundschulen — an vier pro Regierungsbezirk — Teams aus Lehrkräften und anderen Professionen erprobt.

Für mehr Qualität an Grundschulen reicht das nicht, sagt Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. „Warum ist die heterogenste Schulart immer noch die einzige Schulart ohne verbindliche Förderstunden im Fächerkanon?“ Er fordert solche Förderstunden, multiprofessionelle Teams an allen Grundschulen und ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr, damit die Kinder mit einem vergleichbaren Sprachniveau eingeschult werden.