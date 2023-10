Sie waren die einzigen Kandidaten und bleiben entsprechend wenig überraschend die beiden Vorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg. Die Ulmerin Lena Schwelling verlor im Vergleich zur Wahl im Dezember 2021 an Zustimmung, während der Karlsruher Pascal Haggenmüller weiter zulegen konnte.

Schon vor zwei Jahren in Heidenheim flogen dem Parteilinken Haggenmüller mehr Herzen der Parteimitglieder zu. 89,5 Prozent der Delegierten gaben ihm damals ihre Zustimmung, am Samstag im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten stieg diese auf 95 Prozent.

In seiner Bewerbungsrede hatte er sich unter anderem abgegrenzt von der Haltung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Sachen Flüchtlingspolitik. Dieser hatte kurz zuvor das Ziel, Migration zu begrenzen, betont und verteidigt. Ein Ziel, das viele Delegierte in Weingarten in Frage stellen. Haggenmüller hatte darauf reagiert mit den Worten: „Wo eine Willkommenskultur Abschottung schlägt, dafür machen wir Politik.“

Ulmerin Schwelling verliert an Zustimmung

Die Zustimmung für die realpolitisch geprägte Ulmer Stadträtin Lena Schwelling sank weiter. In Heidenheim hatten ihr vor zwei Jahren 77,8 Prozent der Delegierten die Zustimmung ausgesprochen, nun waren es 74,4 Prozent.

Schwelling hatte sich in ihrer Bewerbungsrede für eine Stärkung der ländlichen Räume ausgesprochen, unter anderem durch die Umsetzung einer Mobilitätsgarantie, die vorsieht, dass alle Orte im Land von frühmorgens bis spätabends eine verlässliche ÖPNV-Anbindung haben. Im Dezember stellt sie sich in Ulm zur Wahl um den Posten der Oberbürgermeisterin. Würde sie gewählt, würde sie das Parteiamt abgeben.