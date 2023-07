Schifffahrt

Südwest–CDU pocht auf Neckarschleusen–Ausbau

Heilbronn / Lesedauer: 1 min

Leuchtsignale stehen an der Schleuse der Staustufe Cannstatt am Neckar auf Rot. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Die Südwest–CDU drängt auf die Sanierung und Verlängerung der Schleusen am Neckar. „Es braucht jetzt endlich ein klares Ja vom Bund für die Neckarschleusen“, sagte der Landesvorsitzende Thomas Strobl bei einer Vorstandssitzung der Partei am Montag in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn).

Veröffentlicht: 17.07.2023, 14:38 Von: Deutsche Presse-Agentur