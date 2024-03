Südwest-Ärzte ringen um Homöopathie

Wissenschaftliche Beweise für ihre Wirksamkeit gibt es nicht - abgesehen vom Placebo-Effekt. Dennoch schwören viele Menschen in Deutschland auf Homöopathie. Die Landesärztekammer Baden-Württemberg will die entsprechende Weiterbildung trotzdem streichen.

Jede und jeder zweite Deutsche hält homöopathische Mittel für teilweise wirksam, hat das Institut für Demoskopie in Allensbach vergangenes Jahr in einer repräsentativen Studie ermittelt. Fast ein Viertel der Befragten nennt Behandlungen mit Homöopathie demnach generell für erfolgreich. Wissenschaftlich bestätigt ist die Wirkmacht der Präparate derweil nicht. Darauf verweist auch die Landesärztekammer und hat bereits 2022 in ihrer Vertreterversammlung beschlossen, die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung in Baden-Württemberg zu streichen.

Keine Auswirkung auf bestehende Ärzte

Für bestehende Ärzte mit dieser Bezeichnung hätte das keine Auswirkungen. Auch eine entsprechende Behandlung wäre laut Ärztekammer weiter möglich. Eine Streichung hätte indes zur Folge, dass Ärztinnen und Ärzte die Zusatzbezeichnung im Südwesten nicht mehr neu erwerben könnten. Die Kammern aller anderen Bundesländer außer in Sachsen und Rheinland-Pfalz haben die Homöopathie-Weiterbildung bereits gestrichen. Auch die Bundesärztekammer hatte sich 2022 für die Streichung ausgesprochen.

Bevor Baden-Württemberg folgt, musste die Ärztekammer zunächst die Verhältnismäßigkeit dieses Schrittes prüfen. Das sei nun geschehen mit dem Ergebnis: Eine Streichung wäre verhältnismäßig und angemessen, hatte die Landesärztekammer im Februar mit Verweis auf zwei Beteiligungsverfahren erklärt. „Zwei Mal für drei Wochen haben Bürger, Ärzte, Verbände und Organisationen ihre Anregungen und Bedenken an uns herangetragen“, sagte Kammerpräsident Wolfgang Miller bei einer Online-Veranstaltung am Mittwoch. Diese bildete mit einem Austausch der Argumente für und gegen den Schritt den Abschluss des Prozesses, bevor die Vertreterversammlung im Juli endgültig über die Streichung der Zusatzqualifikation entscheiden soll.

Die eine Seite:

Hausärztin Michaela Geiger brachte die Argumente gegen die Streichung vor. Es sei eine Behandlungsmethode, die Patientinnen und Patienten als Ergänzung schätzten. Dass 90 Prozent der fast 1700 Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren gegen die Streichung waren, zeige das. „Diese hohe Resonanz spiegelt wider, dass die Homöopathie eine anerkannte Behandlungsmethode ist“, sagte Geiger und mahnte: „Es muss in ärztlicher Hand bleiben.“ Nur so könne die Versorgungsqualität gesichert werden. Nur weil nicht klar sei, wie die Präparate wirkten, heiße das nicht, dass sie nicht wirksam seien. Aus ihrer Sicht seien sie das, Studien bewiesen Behandlungserfolge. „Es gibt für mich keine Pseudowissenschaft, sondern noch viele Felder in der Medizin, die noch ungeklärt sind“, so Geiger. Zudem sei Medizin keine reine Naturwissenschaft, sondern eine Praxiswissenschaft, die sich an den Patientinnen und Patienten orientiere.

Die andere Seite:

Mathias Körner, Facharzt in einem Krankenhaus, gehörte zu jenen, die sich 2021 für eine Streichung der Zusatzqualifikation bei der Landesärztekammer eingesetzt hatten. Am Mittwoch argumentierte er für diesen Schritt. „Die Leistungen der Homöopathie dürfen auch weiter beworben und angeboten werden“, betonte er. „Es kommt zu keiner Einschränkung unserer Berufsfreiheit.“ Die Streichung aus der Weiterbildungsordnung sei aber wichtig, weil es trotz sehr vieler Studien bis heute keinen Nachweis für die Wirksamkeit der Homöopathie gebe. Bleibe die Zusatzqualifikation in der Weiterbildungsordnung erhalten, suggeriere dies den Patienten, dass diese Behandlungsmethode auf einer Stufe stehe mit anderen Qualifikationen wie Notfallmedizin und Diabetologie. „Wir schaffen eine augenscheinliche Gleichwertigkeit“, so Körner. Die vielen Einwände bei der Öffentlichkeitsbeteiligung sagten nichts aus, da die meisten Menschen im Land, die sich nicht für das Thema interessierten, vom Verfahren wohl gar nichts wüssten.

Homöopathie bleibt wohl Kassenleistung

Die Homöopathie beschäftigt nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch regelmäßig die Politik. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mehrfach schon laut darüber nachgedacht, derlei Behandlungen als Kassenleistung zu streichen. Nach einem ersten Anlauf im Oktober 2022 hatte er dies erneut im Januar in die Diskussion eingebracht. Umso überraschender, dass im gerade vorgelegten Entwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz nichts dergleichen vorgesehen ist.

Unter anderem aus Baden-Württemberg hatte Lauterbach Kritik für seine Pläne geerntet. „Ich würde dazu raten, diese Debatte nun nicht zu führen“, hatte etwa Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Januar gesagt - auch wenn er selbst kein Anhänger dieser Therapiemethode sei. Er weiß aber, dass viele Anhänger seiner Partei auf Homöopathie schwören. Sein Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte Lauterbach zuvor massiv kritisiert. Im Vergleich zur erwarteten Finanzierungslücke von 3,2 Milliarden Euro bei den Krankenkassen in diesem Jahr seien die Einsparpotenziale sehr gering. Lucha sprach von etwa zehn, Lauterbach von 20 bis 50 Millionen Euro.