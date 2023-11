Fünf Wochen statt zehn Tage Vollsperrung - Bürokratie schuld?

Reisende auf der Südbahn müssen zwischen Biberach und Aulendorf noch den ganzen November auf Busse umsteigen. Vollsperrung und Schienenersatzverkehr werden bis zum 3.Dezember verlängert. Grund sind Bauarbeiten an der Brücke über die Riß zwischen Biberach-Süd und Ummendorf. Gesperrt ist die Strecke seit 26. Oktober, eigentlich sollten die Züge ab Montag wieder normal rollen. Doch die Arbeiten gestalten sich schwerer als erwartet.

Fünf Wochen statt zehn Tage Vollsperrung: Eine Bahnsprecherin erklärt das mit „unvorhergesehenen Zusatzarbeiten“. Aber nicht an der Brücke selbst, die ist schon fertig. Das Problem sei der Bahndamm davor und dahinter, genauer die Härte des Untergrunds. Der Unterschied zwischen Damm und Brücke sei so groß, dass es den Fahrkomfort der Passagiere beeinträchtigen würde. Nun müsse man schnell eine Baufirma mit freien Kapazitäten finden, die den Bahndamm verstärkt.

Langwierige Sperrungen bis Ende 2021

Damit ist der umsteigefreie Verkehr zwischen Bodensee und Ulm erneut wochenlang unterbrochen. Dabei war die Südbahn im Zuge der Arbeiten für die Elektrifizierung bis Dezember 2021 ohnehin monatelang Abschnitt für Abschnitt gesperrt. Hätte man nicht schon damals gleichzeitig die Brücke erneuern können? Nein, sagt die Bahnsprecherin. Zwar sei der Konzern immer bemüht, Bauarebiten zu bündeln. „Wegen der komplexen und aufwändigen Genehmigungsverfahren war das zeitlich in diesem Fall aber nicht möglich.“

Allerdings hatte eine andere Bahnsprecherin noch im Juni auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, es seien für die nächsten drei Jahre keine Arbeiten geplant, die eine Sperrung der Südbahn von mehr als 24 Stunden nach sich ziehen würden. Die Riß-Brücke hatte sie, trotz der langen Genehmigungsverfahren, offenbar nicht auf dem Schirm.

Beispielhaft für vernachlässigtes Schienen-Netz

Der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger nennt die Verzögerung „sehr ärgerlich“: „Das stärkt natrlich nicht das Vertrauen in den Verkehrsträger Schiene.“ Dennoch könnten unerwartete Schwierigkeiten bei Sanierungsmaßnahmen immer wieder auftreten, so Dörflinger, der auch Verkehrsexperte seiner Fraktion ist. Wichtig sei nun, dass die Bahn mit großem Einsatz an der Freigabe der Schienenstrecke arbeitet.

Michael Joukov, Bahn-Experte der Grünen im Landtag, bezeichnet den Fall Riß-Brücke als symptomatisch für den Zustand des lange vernachlässigten Schienennetzes in Deutschland. Jetzt handle die Bahn richtig. „Aber sie hätte die Dämme schon über die letzten 15 Jahre untersuchen und instand halten müssen.“ Immerhin, sagt der Grünen-Politiker, habe die Bahn seit zwei Wochen genug Geld für die nötigen Reparaturarbeiten am Schiennetz. Damit zielt er auf die Erhöhung der Lkw-Maut, die der Bundestag gerade beschlossen hat. Von den zusätzlichen Milliarden-Einnahmen soll ein großer Teil in die Erneuerung des Schienennetzes investiert werden.