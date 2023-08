Notfall

Suche nach vermisstem Paddler auf dem Bodensee geht weiter

Bregenz / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein Paddler wird nach einem Sturm auf dem Bodensee weiter vermisst. Die Polizei habe ihre Suche am Vormittag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der österreichischen Wasserpolizei am Freitag in Bregenz.

18.08.2023