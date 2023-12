Stuttgarts Volleyballerinnen mit nächster Niederlage

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben in der Champions League die nächste Niederlage kassiert und müssen den Gruppensieg vorzeitig abhaken. Die deutschen Meisterinnen verloren am Dienstagabend klar mit 0:3 (19:25, 15:25, 23:25) beim italienischen Topclub Imoco Volley Conegliano. Es war die dritte Niederlage im vierten Gruppenspiel. Conegliano hat alle vier Spiele für sich entschieden. Das nächste Spiel in der Champions League bestreitet Stuttgart gegen den polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów, gegen den das Hinspiel knapp mit 2:3 verloren ging.