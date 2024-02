Stuttgarts Volleyballerinnen empfangen Istanbul

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gehen am Dienstag (19.00 Uhr) als Außenseiter in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. In der heimischen Arena empfängt der deutsche Meister von Trainer Konstantin Bitter das türkische Topteam Fenerbahce Istanbul. Die Halle ist nach Club-Angaben ausverkauft. Die Entscheidung über das Weiterkommen wird am 28. Februar im Rückspiel in Istanbul fallen. Die Stuttgarterinnen hatten sich in der Viertelfinal-Qualifikation gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Potsdam durchgesetzt.