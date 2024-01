Stuttgarter Volleyballerinnen lösen Aufgabe und sind weiter

Im Eiltempo haben die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart ihre Aufgabe in der Champions League gelöst und sich für die nächste Runde qualifiziert. Angeführt von Krystal Rivers bezwangen die Schwäbinnen vor heimischer Kulisse am Dienstagabend den belgischen Vertreter Asterix Avo Beveren souverän mit 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) nach Sätzen.

Bangen mussten die Stuttgarterinnen aber dennoch. Denn erst am späten Abend stand fest, dass sie durch die 1:3-Niederlage von PGE Rysice Rzeszów bei Imoco Volley Conegliano in Italien noch auf den zweiten Rang in Pool D nach vorn rücken - dank des besseren Punkteverhältnisses.