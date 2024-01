Champions League

Stuttgarter Volleyballerinnen lösen Aufgabe: Müssen warten

Volleybälle liegen in einer Halle. (Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Im Eiltempo haben die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart ihre Aufgabe in der Champions League gelöst und so die Chance auf das Weiterkommen gewahrt. Angeführt von Krystal Rivers bezwangen die Schwäbinnen vor heimischer Kulisse am Dienstagabend den belgischen Vertreter Asterix Avo Beveren souverän mit 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) nach Sätzen.