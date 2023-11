Stuttgarter Volleyballerinnen holen Sieg in Königsklasse

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben ihren ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Die deutschen Meisterinnen gewannen beim belgischen Club Asterix Avo Beveren am Dienstagabend klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:16). Zuvor hatten sie sich in der Gruppenphase dem polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów und dem italienischen Topclub Imoco Volley Conegliano geschlagen geben müssen.

Bei den Italienerinnen tritt das Team von Trainer Konstantin Bitter auch zu seinem nächsten Europapokal-Spiel am kommenden Dienstag an.