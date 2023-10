Stuttgarter Seriensieger bei Union Berlin favorisiert

Nach fünf Siegen in Serie reist der VfB Stuttgart als Favorit und mit reichlich Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin heute. Trainer Sebastian Hoeneß will sich davon, dass die Köpenicker zuletzt gleich siebenmal nacheinander verloren haben, aber nicht blenden lassen. Der Champions-League-Teilnehmer hätte immer noch viel zu bieten und sich sicherlich viel vorgenommen, sagte der Coach der Schwaben. Diese wollen ihren Traumlauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. In welchem Fitnesszustand die Nationalspieler des VfB von ihren Länderspielen zurückgekehrt sind, wird sich aber erst zeigen.