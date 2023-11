Stuttgart in Frankfurt zunächst ohne Guirassy

Bundesliga

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Serhou Guirassy in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild )

Zunächst ohne Torjäger Serhou Guirassy geht der VfB Stuttgart in das Bundesliga-Gastspiel bei Eintracht Frankfurt. Der von mehreren Vereinen umworbene Topstürmer der Schwaben steht nicht in der Startelf für die Partie am Samstag (18.

Veröffentlicht: 25.11.2023, 18:07 Von: Deutsche Presse-Agentur