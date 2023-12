Einen Holperstart können und werden wir uns nicht leisten, hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann nach der jüngsten Sitzung des Lenkungskreises für Stuttgart 21 gesagt. Ob er das ernst gemeint hat?

Das Projekt holpert seit eh und je. Über Monate hat die Bahn ihre Kunden rund um die Landeshauptstadt mit kurzfristigen Streckensperrungen genervt, weil die Kabelarbeiten für die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens dann doch komplizierter waren als gedacht. Und kürzlich hat der Hersteller Alstom angekündigt, nur einen kleinen Teil jener Nahverkehrszüge fristgerecht im Dezember 2025 liefern zu können, die mit der notwendigen Technik ausgestattet sind, um in den Tiefbahnhof hineinfahren zu können.

Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass zumindest die fehlenden Züge womöglich nicht zu einem gravierenden Problem werden - aber nur deswegen, weil es mit dem zuletzt vorgesehenen Termin für die Inbetriebnahme im Dezember 2025 ohnehin nicht klappt. Darauf deuten immer mehr Anzeichen hin. Vor allem die Digitalisierung des Bahnknotens, die an sich richtig und notwendig ist, macht Probleme.

Nicht einmal die Hälfte der Kosten ist geregelt

Dauern die Arbeiten länger, wird das Projekt allein schon deswegen noch teurer. Bereits jetzt haben steigende Baupreise dazu geführt, dass die Projektpartner Gesamtkosten in Höhe von elf Milliarden Euro veranschlagen. Und für nicht einmal die Hälfte der Kosten ist geklärt, wer zahlt. Auch die Stadt Stuttgart verliert Geld, weil sie die oberirdischen Gleisflächen wohl nicht so schnell für Immobilienprojekte vermarkten kann, wie sie sich das gedacht hat. Sollte das bestehende Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs auf Biegen und Brechen abgebaut werden, obwohl es im Tiefbahnhof und auf seinen Zulaufstrecken noch nicht rund läuft, ist weiterer Ärger absehbar.

Kann sein, dass all diese Probleme im Rückblick nicht mehr ins Gewicht fallen, weil Stuttgart einen modernen, digitalen Bahnknoten hat, mit einem Tiefbahnhof, durch den die Züge in dichter Taktung störungsfrei hindurchgleiten. Die Frage ist nur, wann es so weit sein wird. Einen Holperstart soll es ja nicht geben, heißt es.