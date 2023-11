Gut zu wissen

5 Verhaltensregeln, die man bei Sturm beachten sollte

1. Aufmerksamkeit auf Wetterwarnungen: Informiere dich regelmäßig über Wetterberichte und Warnungen, besonders bei Sturmankündigungen. Verfolge offizielle Wetterquellen und lokale Warnsysteme, um frühzeitig über mögliche Gefahren informiert zu sein.

2. Sicherung von Gegenständen im Freien: Sichere lockere Gegenstände im Freien, wie Gartenmöbel, Trampoline, Pflanzenkübel oder Mülltonnen. Diese könnten durch starke Windböen zu gefährlichen Projektilen werden und Schäden verursachen.

3. Aufenthalt in geschützten Räumen: Bei Sturmgefahr solltest du dich in geschützten Räumen aufhalten, insbesondere während des Höhepunkts des Sturms. Meide Fenster und bleibe in einem zentral gelegenen Raum, vorzugsweise ohne Glasflächen, um Verletzungen durch herumfliegende Trümmer zu vermeiden.

4. Notvorräte bereithalten: Halte einen Notvorrat an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderen wichtigen Gütern bereit. Im Falle von Stromausfällen oder blockierten Straßen können diese Vorräte entscheidend sein, um für eine gewisse Zeit autonom zu bleiben.

5. Vermeidung von Reisen und Aktivitäten im Freien: Meide unnötige Reisen oder Aktivitäten im Freien während eines Sturms. Straßen können durch umstürzende Bäume oder herumfliegende Trümmer gefährlich sein. Bleibe zu Hause, bis die Wetterbedingungen sich verbessern und die Gefahr vorüber ist.

Text erstellt mit ChatGPT