Stürmisches Wetter beruhigt sich - Hochwasserlage entspannt

Es ist ein Ende in Sicht: Zum Wochenende soll es in Baden-Württemberg weniger stürmisch werden. Jedoch warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch am Mittwoch im ganzen Bundesland vor Sturmböen - um Freiburg herum sogar vor orkanartigen Böen.

Die Hochwasserlage sei weiterhin entspannt, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) mit. Die Pegelstände am Main bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und an der Tauber bei Gebsattel (Bayern) hatten am Mittwoch die Meldestufe erreicht. Überregional bestehe jedoch keine Hochwassergefahr.

Für den Donnerstag erwartete der DWD viele Wolken und Schauer. Auch starke bis stürmische Böen sollen weiterhin auftreten. Am Freitag soll es nur noch im Hochschwarzwald stürmisch sein. Neben örtlichem Regen bleibt es aber weitgehend trocken und stark bewölkt. Der Samstag zeigt sich bedeckt bei Temperaturen zwischen einem und sechs Grad. Im Allgäu und auf der Alb kann es schneien.