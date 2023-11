Extremismus

Strobl: Razzia gegen Islamisten dient Schutz der Demokratie

Berlin/Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, nimmt an einer Plenarsitzung im Landtag von Baden-Württemberg teil. (Foto: Anna Ross/dpa )

Im Zuge der seit dem Morgen laufenden deutschlandweiten Razzia gegen Islamisten im Umfeld des „Islamischen Zentrum Hamburg“ (IHZ) hat die Polizei laut dem Landesinnenministerium auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. „Mit den heutigen Durchsuchungen senden wir ein klares Signal an alle, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstagmorgen in Stuttgart.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 08:51 Von: Deutsche Presse-Agentur