Strobl macht Weg für Hagel an CDU-Parteispitze frei

Der Ehinger Manuel Hagel will Landeschef der CDU in Baden-Württemberg werden. Amtsinhaber Thomas Strobl tritt beim Landesparteitag im November nicht noch einmal an. Das erfuhr die „Schwäbische Zeitung“ aus Parteikreisen.

Der 35-jährige Hagel führt seit 2021 die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag. In diesen zog er als Abgeordneter für den Alb-Donaukreis zum ersten Mal 2016 ein, Strobl ernannte ihn damals auch zum Generalsekretär der Landespartei. Dieses Amt gab er ab, als er den Fraktionsvorsitz übernahm.

Mitte November will er sich nun beim Parteitag in Reutlingen von den Delegierten zum Chef im Südwesten wählen lassen. Damit gilt er gleichzeitig als Favorit im Rennen um die CDU-Spitzenkandidatur für die Landtagswahlen 2026. Er lebt mit seiner Frau Franziska und zwei Söhnen in Ehingen.

Freude hinter den Kulissen bei Manuel Hagel. Bei der Präsidiumssitzung der CDU Baden-Württemberg am Montag wurde der Beschluss gefasst. (Foto: dpa )

Landesinnenminister Strobl übernahm den Chefposten im Südwesten 2011, nachdem seine Partei erstmals seit Jahrzehnten nicht an der Regierung beteiligt war.

Manuel Hagel kurz vor der Präsidiumssitzung am Montag, bei dem auch seine Weichen für die Zukunft der Südwest-CDU gestellt wurden. (Foto: dpa )

Lange saß der heute 63-jährige Innenpolitiker zuvor im Bundestag und war einer der Vizechefs seiner Partei. Die Ämter als Innenminister und stellvertretender Chef der grün-schwarzen Regierungskoalition behält Strobl.

Hagel soll am 18. November auf einem Parteitag in Reutlingen zum Landeschef gewählt werden.