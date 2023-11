Strobl informiert zu tödlichem Schuss in Schule

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg am kommenden Mittwoch die Mitglieder des Innenausschusses über den Stand der Ermittlungen informieren. Dies teilte der Landtag am Freitag in Stuttgart mit. Ein 15-Jähriger soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben, der kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Der tatverdächtige Deutsche kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.