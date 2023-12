Hier Ackerland, da Wald, dort Siedlungen: Beim Spiele-Klassiker Siedler von Catan geben die Spielregeln vor, wie das Land genutzt werden kann. Die Anleitung für Baden-Württemberg heißt Landesentwicklungsplan (LEP). Weil dieser veraltet ist, schreibt Bauministerin Nicole Razavi (CDU) neue Regeln. Ein fast 60-seitiges Eckpunktepapier, das Schwäbische.de vorliegt, enthält unter anderem strengere Vorgaben für neues Bauland.

2002 trat der bis heute geltende LEP in Kraft. Er gibt vor, wie Flächen genutzt werden dürfen. Der Plan will einen sinnvollen Ausgleich finden zwischen Wohnen und Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, Naturschutz und Waldnutzung. Diese Balance muss neu austariert werden, seit 2002 hat sich die Welt massiv verändert.

„Als der letzte LEP aufgestellt wurde, gab es beispielsweise noch keine Smartphones, die Digitalisierung ist inzwischen massiv vorangeschritten“, sagt Ministerin Razavi. Ihr Ziel: Ein LEP als verbindlicher Rahmen, der Rechts- und Planungssicherheit gewährleistet. „Zugleich muss er flexibel genug sein, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.“

Eckpunktepapier vorgestellt

Erste Vorschläge hat Razavis Haus im Eckpunktepapier gesammelt, das die Ministerin am Dienstag ihren Ministerkollegen und den Fraktionen von Grünen und CDU vorgestellt hat. „Der Mensch steht mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt“, sagt sie. „Es geht aber auch darum, unseren Wohlstand in Zeiten der Transformation der Wirtschaft zu sichern und Natur, Land- und Forstwirtschaft zu schützen.“

Konkrete Vorgaben, um weniger Flächen zu verbrauchen, soll es nicht geben. Genau das fordert jedoch ein breites Bündnis aus Naturschutz- und Landwirtschaftsverbänden. Für ihren Volksantrag „Ländle leben lassen“ erfahren sie viel Unterstützung. So viel, dass sie zum Ende des Jahres keine Unterschriften mehr sammeln wollen - dabei hätten sie Zeit bis April.

Ihre Forderung begründet die Initiative mit dem Koalitionsvertrag. Darin heißt es, dass maximal 2,5 Hektar Fläche pro Tag neu versiegelt werden sollen und ab 2035 nur noch so viel Fläche ver- wie entsiegelt werden darf. Dieses Ziel der „Netto-Null“ hatte schon CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger formuliert.

Flächenverbrauch schreitet voran

Tatsächlich schreitet der Flächenverbrauch deutlich schneller voran. 2021 lag er zwar noch bei 6,2 und nun bei 4,6 Hektar, heißt es in Razavis Eckpunktepapier. Zwischen 2000 und 2020 seien 54.000 Hektar des Landes für Siedlungen und für Verkehr umgewandelt worden. Das ist so viel Fläche wie die Städte Ravensburg, Aalen, Ulm, Tuttlingen und Balingen zusammen haben. Oder so, als wäre die Landeshauptstadt Stuttgart zweieinhalbmal neu entstanden.

Besonders Fahrt aufgenommen habe der Flächenverbrauch ab 2016, vor allem im ländlichen Raum habe er um zwölf Prozent zugenommen. Als ein Grund hierfür gilt der inzwischen wieder abgeschaffte Paragraf 13b im Baugesetzbuch, der es Gemeinden ermöglicht hat, einfacher Bauland am Ortsrand auszuweisen.

Kommunen sollen nur noch Bauland ausweisen dürfen, wenn sie einen Bedarf nachweisen können und aufzeigen, dass der Bedarf nicht durch Innenentwicklung zu stillen ist. Nicole Razavi

Das soll nicht mehr möglich sein. „Wir wollen, dass sich Siedlungen kompakt entwickeln und sich vor allem an den Verkehrsachsen ausrichten“, sagt Razavi. „Deshalb wollen wir erstmals landesweit verbindlich den Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung vorschreiben. Kommunen sollen nur noch Bauland ausweisen dürfen, wenn sie einen Bedarf nachweisen können und aufzeigen, dass der Bedarf nicht durch Innenentwicklung zu stillen ist.“ Schluss also mit Bauland auf Vorrat. „Außerdem wollen wir landesweit einheitliche Vorgaben zu einem dichteren Bauen machen“, so die Ministerin.

„Ein Landesentwicklungsplan, kein Landesflächensparplan“

Razavi betont aber auch: „Der LEP ist ein Landesentwicklungsplan, kein Landesflächensparplan.“ Sie will den Flächenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag begrenzen - allerdings aufs ganze Land bezogen, nicht als Vorgabe für jede einzelne Gemeinde. „Das könnten wir wegen der kommunalen Planungshoheit verfassungsrechtlich auch gar nicht“, sagt sie.

„Außerdem braucht Baden-Württemberg auch weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten. Wir dürfen keine Käseglocke übers Land stülpen.“ Eine Evaluierung fünf Jahre nach Inkrafttreten des neuen LEP soll zeigen, ob das Ziel erreicht wurde. „Wenn der Abbaupfad nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir möglicherweise nachsteuern.“ Und zwar mit Flächenkontingenten für Kommunen. Die Möglichkeit, solche Kontingente einzuführen, sollen die zwölf Regionalverbände im Land bekommen. Geht der Flächenverbrauch nicht zurück, soll es landesweit Flächenkontingente geben, heißt es in den Eckpunkten.

Der neue LEP soll keine Vorgaben dazu machen, wie viel Prozent der Landesfläche etwa für Landwirtschaft, für Wohnen oder für die Natur reserviert sind. Eine Ausnahme gibt es, mit denen die Regionalverbände schon beschäftigt sind: Sie müssen zwei Prozent ihrer Gebiete für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik ausweisen. „Die zwei Prozent für erneuerbare Energien haben wir vor die Klammer gezogen“, so Razavi, „das wird der einzige Bereich mit einer konkreten Vorgabe sein, denn wir wollen ja den Rahmen vorgeben und den Kommunen keine Zwangsjacke anlegen.“

Jeder soll mitreden

Fix ist zudem noch gar nichts, betont Razavi. „Es handelt sich nicht um einen ersten Entwurf, sondern um Eckpunkte, über die wir im gesamten nächsten Jahr mit allen Akteuren diskutieren wollen“, sagt sie und betont: „Dieser LEP wird nicht im Hinterzimmer entstehen, sondern eine gläserne Produktion zum Mitmachen sein.“ Ein fundamentaler Unterschied zum LEP von 2002. Ein Entwurf soll 2025 vorliegen, fertig werde der LEP wohl erst nach der nächsten Landtagswahl 2026.