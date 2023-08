Kreis Rastatt

Streit wegen Inspektionskosten: Autofahrer fährt Mann an

Wegen eines Streits über Inspektionskosten hat ein Autofahrer einen 35–jährigen Werkstattmitarbeiter in Bühl (Kreis Rastatt) mehrmals angefahren. Der 53–Jährige habe seinen Wagen in der Werkstatt inspizieren lassen und am Dienstag abgeholt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

