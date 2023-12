Streit unter Nachbarn: Mann mit Messer tödlich verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Nachbarn in Schwäbisch Gmünd soll ein 27 Jahre alter Mann seinen 33 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer tödlich verletzt haben. Nach Auskunft der Polizei vom Freitag kam es zu der Auseinandersetzung am Mittwochabend, weil der 33-Jährige ein Feuer auf seinem Balkon entfacht haben soll. Der 27-jährige Nachbar soll ihn darauf angesprochen haben. Der 33-Jährige soll seinen Kontrahenten angegriffen und mit einem Gegenstand auf diesen eingeschlagen haben. Der 27-Jährige will sich mit einem Messer zur Wehr gesetzt und dabei den 33-Jährigen mehrfach verletzt haben. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später seinen Verletzungen erlag. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.