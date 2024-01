Bauernverbände zeigen auf ihren Internet-Auftritten gerne Kühe auf saftigen Wiesen. Aber viele Kühe leben jahrein, jahraus angebunden in Ställen und kommen niemals auf eine Weide. Die Bundesregierung möchte das nun ändern. Innerhalb von fünf Jahren sollen die Milchbauern bundesweit auf Laufställe oder Kombihaltung umstellen. Die ganzjährige Anbindehaltung wird laut den Plänen dann verboten werden.

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) sagt dazu: „Ich will einen Kompromiss, der die Interessen unserer Landwirtschaft mit denen der Natur und des Tierschutzes in Einklang bringt.“ Die Landwirtschaft müsse aber mitmachen. Wer so tue, als ob es keinen Druck gäbe, ignoriert, dass der Handel zunehmend die Wünsche der Verbraucher nach mehr Tierschutz umsetzt.

Befürchtungen der Bauern

Die Branche befürchtet aber, dass Özdemir neben der ganzjährigen Anbindehaltung auch die saisonale weitgehend untersagen will. „Damit macht man in Baden-Württemberg 30 Prozent unserer Betriebe platt, in Bayern sogar 40 Prozent“, hat Markus Albrecht, Geschäftsführer des Milchwirtschaftlichen Vereins Baden-Württemberg, bereits gewarnt.

Rund 51 000 Milchviehbetriebe gibt es laut den Angaben des Milchindustrie-Verbands in Deutschland - fast die Hälfte davon in Bayern. Dem Bayerischen Bauernverband zufolge halten fast 10 000 Höfe im Freistaat ihre Kühe das ganze Jahr über angebunden im Stall. In Baden-Württemberg werden gut 7500 Milchviehbetriebe gezählt. Auf rund 3300 Höfen werden die Kühe zeitweise angebunden, teilweise sogar ganzjährig. Wobei solche Angaben je nach Quelle etwas schwanken.

Vor allem Süddeutschland betroffen

Indes hat die bayerische Staatsregierung angekündigt, die grünen Pläne im Bundesrat verhindern zu wollen. Fakt dabei ist, dass das Thema vor allem süddeutsche Bauern drückt. Dies hat mit den entsprechenden Strukturen in Baden-Württemberg und Bayern zu tun: Die Landwirtschaft ist hier traditionell kleinräumig strukturiert. Große Güter oder Agrarunternehmen, wie man sie aus dem Norden oder Osten kennt, sind bisher selten.

Als Beispiel für einen üblichen süddeutschen Betrieb kann vielleicht der Hof des Allgäuer Bauern Thomas Kögel dienen. Er liegt zwischen Kempten und Immenstadt. Untergebracht sind 90 Rinder, darunter 35 Milchkühe in einem Anbindestall. Für seine Jungtiere hat er vor zwei Jahren einen Laufstall gebaut, das kostete ihn rund 80 000 Euro. Die Umstellung für ausgewachsene Tiere sei schwieriger, bis zu einer Million Euro könnte ihn das kosten: „Das ist, realistisch betrachtet, innerhalb einer Generation nicht zu erwirtschaften“, sagt Kögel.

Problem für die kleinen Betriebe

Kögel hat den Hof von seinem Vater geerbt. „Grundsätzlich ist dies mein Traum, mein Leben. Ich kenne nichts anderes“, erzählt er. Die ganze Familie hilft auf dem Hof mit, sein Bruder ist Besamungstechniker. „Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, zwei Kinder im Alter von zwölf und zehn Jahren zu haben, die bereits voll dabei sind und dieses Leben führen wollen“, sagt er stolz. Doch die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft belasten ihn enorm: „Ich stehe im Moment auf der Kippe, ob ich überhaupt weitermache oder gar nicht.“

„Vom Anbindeverbot betroffen sind eben die kleinen Betriebe“, weiß auch Karl Endriß, Kreisobmann des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen. Er hat seinen Hof bei Gammertingen: bis zu 100 Rinder, dazu Wiesen, Äcker und Wald. Endriß betont ausdrücklich, die Anbindehaltung sei nicht zukunftsträchtig: ein Auslaufmodell schon wegen des Tierschutzes.

Einst war die Anbindehaltung Stand der Technik

Der gelernte Landwirtschaftsmeister verweist aber auch darauf, in früheren Zeiten sei die Anbindehaltung Stand der Technik gewesen. Nun hätten Bauern auf entsprechenden Höfen oft ein Alter von 50, 60 Jahren. Oder sie seien sowieso im Nebenerwerb tätig. Ein Nachfolger lasse sich meist nicht finden, argumentiert Endriß. „Warum also sollten diese Leute noch einen neuen Stall bauen?“ Ein Verbot der Anbindehaltung „macht solchen Betrieben den Garaus“.

Mit dieser Problematik beschäftigt sich auch Markus Fadl. Er gehört zu dem 1982 gegründeten „Naturland“-Verband für ökologischen Landbau mit Sitz in Gräfelfing bei München. Laut der vereinseigenen Website hat Naturland in allen deutschen Bundesländern Mitarbeiter. Hinzu kommen internationale Tätigkeiten.

Keinen Platz für einen Laufstall

Fadl meint zur Diskussion um die Anbindehaltung: Kleine Bauernhöfe mitten im Dorf hätten oft keinen Platz für einen Laufstall. Bei einem Umbau müssten sie die Tierzahl reduzieren und sich dann fragen, ob das wirtschaftlich noch lohnt. Laut Fadl steigert sich das Problem im bayerischen Alpenraum. Solche Kleinbetriebe machten dort einen erheblichen Teil der Milchviehbetriebe aus: „Sie sind ganz prägend für die ganze Region, für die Landwirtschaft und die Kulturlandschaft.“

Gemeint ist damit, dass solche Betrieb ihr Vieh sommers auf Almen oder zumindest auf den Wiesen um die Dörfer haben. Winters ist das Vieh eher in Ställen, bei schneebedecktem Boden sowieso. Sollten diese Höfe verschwinden, „dann wird es auch irgendwann die offenen Weiden nicht mehr geben“, befürchtet Fadl.

Ein Auslaufmodell

Indes versucht sich die Politik in einer Orientierung. Die Anbindehaltung sei zwar Auslaufmodell, ein umfassendes Verbot aber übertrieben, findet etwa Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk von der CDU. Er hält die Tierschutzpläne der Bundesregierung für ideologisch motiviert. Für ihn ist der Schutz der Milchbetriebe auch wichtig für den Klimaschutz und die Grünlanderhaltung. Gegenüber Medien hat er ein ums andere Mal betont, dem Tierwohl sei nicht geholfen, wenn kleine Landwirte mit Anbindestall und persönlicher Bindung zu den Tieren aufgäben und es immer mehr große Betriebe mit hunderten Kühen im Laufstall gebe.

Generell will das Landwirtschaftsministerium jedoch bei diesem Thema „zwischen einer ganzjährigen Anbindehaltung und traditioneller Grünlandbewirtschaftung, insbesondere auch in Bergregionen, mit saisonalem Weidegang von Kühen und gegebenenfalls auch Aufzuchttieren unterscheiden“.

Die Idee von der Kombihaltung

Das Stichwort dazu lautet Kombihaltung. Sie sei die Zukunft, sagt Ernest Schäffer vom bayerischen Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung. Die Kühe dürfen bei dieser Variante weiterhin im Stall angebunden werden, müssen aber an mindestens 90 Tagen Auslauf haben. Wer also Zugriff auf Weideflächen hat, braucht womöglich nicht in einen modernen Laufstall investieren. Schäffer rechnet die finanzielle Entlastung vor: „Wenn früher die Baukosten für einen Milchviehstall bei 10.000 oder 12.000 Euro pro Kuh in einem Stall lagen, so liegen sie heute bei 14.000 bis 20.000 Euro, um das Tierwohl und die Arbeitsabläufe zu gewährleisten.“ Für größere Betriebe ab 70 Kühen könnte der Aufwand noch tragbar sein, für kleinere Betriebe nicht.

Nach derzeitiger Rechtslage wäre ein Kompromiss wie die Kombihaltung problemlos möglich. So ist selbst das dauerhafte Anbinden von Rindern ausdrücklich erlaubt, solange die Tierplätze in Größe und Ausführung angemessen sind und an den Tieren keine, durch die Haltungsform bedingten, erheblichen Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden festzustellen sind. Es gibt aber verschiedene Gutachten, die die dauerhafte Anbindehaltung von Rindern ohne regelmäßigen Auslauf als Verstoß gegen Paragraf 2 des Tierschutzgesetzes bewerten.

Kühe brauchen andere Kühe

„Ein Bild von einer sozusagen glücklichen Kuh wäre, wenn sie sich zusammen mit einer Artgenossin das Fell pflegt“, sagt die Biologin Sabine Dippel vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Diese gemeinsame Fellpflege senke die Herzfrequenz der Kühe, sie seien entspannt. „Kühe brauchen andere Kühe“, sagt Dippel, „sie brauchen auch die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen.“ Schon ein paar Wochen nach der Geburt suchen sich die Kälber Gesellschaft.

Im Laufstall könnten die Kühe ihr normales Verhalten ausleben. Im Anbindestall dagegen müssten sie manchmal lebenslang neben einer Artgenossin stehen und liegen, die sie einfach nicht mögen. Und wenn sie länger ohne Bewegung festgehalten würden, entwickelten sie Verhaltensstörungen - beispielsweise dass sie ihre Zunge herausstrecken und rollen: „Das ist ein Anzeichen für Stress“, sagt Dippel.

Staatliche Förderprogramme

Tatsächlich existieren auch schon staatliche Förderungsprogramme, um aus dem Dilemma der Anbindehaltung herauszukommen. So fördert Baden-Württemberg Stallbauinvestitionen in die Premiumtierhaltung mit einem erhöhten Fördersatz von 30 Prozent bei Rinderhaltungen beziehungsweise 40 Prozent bei anderen Tierarten sowie bei der Umstellung von Anbindehaltungen. Bei der Förderung von Investitionen in kleinen Bauernhöfen erhöht sich das maximal förderfähige Investitionsvolumen bei Umstellung der Anbindehaltung von 200.000 Euro auf 300.000 Euro. Angestrebt wird laut Landwirtschaftsministerium „die Unterstützung des Umbaus oder Neubaus zukunftsfähiger Stallungen bei gleichzeitigem Erhalt kleinerer, zukunftsfähiger Milchviehbetriebe und Rinderhaltungen“.

Trotz vielfältiger Überlegungen zum weiteren Umgang mit der Anbindehaltung existiert jedoch noch ein entscheidendes Problem mit den Verbotsplänen von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir: Er hat den Ländern bisher noch keinen Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes oder nachrangiger Regelungen zur Anbindehaltung von Rindern vorgelegt hat.