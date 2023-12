Meistens ertönen die ersten Vorboten für das neue Jahr bereit vor Mitternacht. Die ganz Ungeduldigen können es nie abwarten und verschießen schon viel zu früh ihr Pulver. Doch spätestens mit dem Glockenschlag um 0 Uhr geht es richtig los: Böller knallen am Boden, kleine Vulkane sprühen Funken, Raketen zischen aus leeren Sektflaschen nach oben. Jedem ist klar: Jetzt beginnt das neue Jahr.

Feuerwerk gehört für viele zur Silvesternacht dazu und hat eine lange Tradition. Die ersten Böller sollen im 16. Jahrhundert in Deutschland gezündet worden sein. Damals setzte vor allem der Adel auf Feuerwerke, um bei besonderen Anlässen wie Hoffesten oder Hochzeiten seinem Publikum ein Spektakel vorzuführen. Dass zum Jahreswechsel geschossen wird, hat sich erst im vergangenen Jahrhundert auch bei der breiten Bevölkerung in Europa etabliert - und ist seitdem auch nicht mehr wegzudenken.

Umweltschädliche Silvesterknaller

Doch seit ein paar Jahren knallt es vor allem vor Silvester, weil sich Forderungen nach einem generellen Böllerverbot häufen. Die Gewerkschaft der Polizei, die Bundesärztekammer und die Deutsche Umwelthilfe hatten im November einen Beschluss der Innenminister gefordert, der den Verkauf und die Verwendung von Böllern und Raketen zum Jahreswechsel verbieten soll.

Die Argumente der Kritiker: zu gefährlich. Zu umweltschädlich. Zu schmutzig. Viele Kliniken sind in der Silvesternacht überlastet, der Feinstaub der Raketen verunreinigt die Luft und jedes Jahr auf Neue verursacht das Feuerwerk tonnenweise Müll. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zu Beginn des Jahres sprach sich mit 61 Prozent sogar eine Mehrheit der Deutschen für ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk aus. Allerdings wurde die Umfrage unmittelbar nach der vergangenen Silvesternacht in Berlin durchgeführt. Dort kam es zu mehreren Angriffen auf Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte, die mit Feuerwerkskörpern attackiert wurden. Müssen wir unsere Silvestertradition also neu definieren?

Großer Wirtschaftszweig hängt an Feuerwerk

Nein, meint Michael Brier. „Es ist auch eine Tradition, die generationenübergreifend begeistert. Dieses eine Mal im Jahr gehört das Feuerwerk einfach dazu und ist für viele etwas Lebensfreude“, sagt der 53-Jährige. Der Pfullendorfer vertreibt vor Silvester im Nebengewerbe Feuerwerkskörper, zudem verantwortet er als Pyrotechniker mehrere Feuerwerke unter dem Jahr, beispielsweise an Hochzeiten oder bei Stadtfesten. Die Pandemie habe die Branche hart getroffen, zumal beim Jahreswechsel 2020/21 und 2021/22 ein generelles Knallverbot galt. Das sei ein Vorgeschmack gewesen. Die Feuerwerksbranche wäre bei einem pauschalen Verbot erledigt, sagt Brier. „Es geht dabei gar nicht so um die kleinen Pyrotechniker und Feuerwerksverkäufer - wir sind ein kleines Licht. Aber die großen Firmen, die Feuerwerk herstellen, würden teilweise vor dem Ruin stehen. Da hängen ein paar tausend Arbeitsplätze in Deutschland dran“, so Brier.

Doch die Argumente der Feuerwerks-Kritiker bleiben gewichtig. Laut Umweltbundesamt werden jährlich in Deutschland rund 1.700 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt, der Großteil davon natürlich in der Silvesternacht. Das entspricht etwas weniger als einem Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge. „An keinem Tag im Jahr ist die Feinstaubbelastung höher als zu Silvester. Der Qualm enthält meist gesundheitsschädigende Stoffe wie Schwermetalle, die Atemwegserkrankungen und sogar Krebs auslösen können“, sagt Gerhard Pfeifer, Regionalgeschäftsführer des BUND in der Region Stuttgart.

Diskussion um Feinstaubbelastung

Für Brier sind dagegen „viele Argumente für ein Feuerwerksverbot wirklich an den Haaren herbeigezogen.“ Die Feinstaubbelastung sei mit nicht mal einem Prozent wirklich minimal. Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK) schließt sich Brier an. In einem Positionspapier des Verbands heißt es: „Die kurzzeitige Beeinträchtigung der Luftreinheit durch Feinstaub aus Feuerwerk wird gemeinhin überschätzt. Silvesterfeuerwerk sorgt zwar in den ersten Stunden nach dem Jahreswechsel für hohe Feinstaubkonzentrationen. Im Durchschnitt sinkt diese jedoch bis Tagesanbruch wieder auf Normalniveau.“

Sowohl Haustiere als auch Wildtiere leiden unter dem Getöse. BUND

Und auch die Auswirkungen auf Tiere, die durch das Knallen an Silvester gestört werden, sei laut BVPK gering. „Die Erfahrung mit dem Einsatz von Pyrotechnik in der Flugsicherheit oder Fischzucht zeige, dass die damit adressierten Tierarten nur dann wirksam vom jeweiligen Schutzgut ferngehalten werden können, wenn Feuerwerkslärm über mehrere Wochen zielgerichtet und wiederkehrend auftritt“, heißt es in dem BVPK-Papier. Dieser Effekt sei in der Silvesternacht nicht erreicht.

Tiere von Feuerwerk gestört

Die Umweltverbände sehen das anders. „Der Lärm an Silvester ist ein großes Problem für Tiere. Sowohl Haustiere als auch Wildtiere leiden unter dem Getöse. Starke Detonationen können ihren Orientierungssinn beeinträchtigen oder sogar Schockzustände auslösen“, erklärt BUND-Mann Pfeifer. Besonders Vögel würden durch die Fluchtreaktionen viel Energie verbrauchen, „und das im Winter, einer Zeit, in der ihre Lebensfunktionen eigentlich im Sparmodus sind“, so Pfeifer.

Umweltorganisationen wie der BUND empfehlen daher, auf Böller und Raketen zu verzichten. Damit schütze man sowohl die eigene als auch die Gesundheit anderer - und spare dazu auch noch viel Geld. „Denn was nach der kurzen Böllerei bleibt ist schlechte Luft, Müllberge an den Straßenrändern oder im schlimmsten Fall Sachschäden und Verletzungen“, betont Pfeifer.

Mediziner klagen über viele Patienten wegen Böller

Auch Mediziner und Notfallsanitäter klagen über die vielen Verletzungen durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht. Mitte Dezember erst forderte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, erneut verschärfte Böllerverbote. Die „ungeregelte Knallerei“ passe nicht mehr in die Zeit, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Jährlich würden rund 8000 Menschen hierzulande eine Innenohrverletzung durch explodierende Feuerwerkskörper erleiden, so Reinhardt. Hinzu kämen häufig Verbrennungen und Augenverletzungen. Das bedeute eine starke zusätzliche Belastung für die Pflegekräfte in den Kliniken und eine mögliche Überlastung. Laut den aktuellsten Zahlen der Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist die Zahl der durch Feuerwerk verletzten Patienten im Jahr des Böllerverbots 2020/2021 um rund zwei Drittel gesunken. Die Zahl der Schwerverletzten, die stationär behandelt werden mussten, habe sich von 96 am 1. Januar 2019 auf 32 an Neujahr 2021 verringert.

Laut Sprengstoffgesetz geht von erlaubnisfreiem Feuerwerk aber nur geringe Gefahr aus. „Das wird anhand höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch das Bundesamt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und andere akkreditierte Stellen in der EU sichergestellt“, sagt Pyrotechniker Brier. Für ihn steht ein ganz anderes Problem im Vordergrund: „Bei den meisten Fällen ist leider Alkohol im Spiel. Das Zusammenspiel aus Alkohol und Feuerwerk ist das viel größere Problem, weil die Menschen leichtsinnig werden“, so Brier.

Illegale Ware aus dem Ausland

Von einem generellen Verbot hält er, wenig überraschend, „gar nichts, weil unser Sprengstoffgesetz schon heute alle wichtigen Bereiche schützt.“ Tatsächlich ist Feuerwerk laut Verordnung in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Tankstellen sowieso schon untersagt. „Dort ist das Verbot auch sinnvoll, weil die Brandgefahr und das Risiko gegenüber Menschen und Tieren zu groß ist“, meint Brier. Aus seiner Sicht reiche die aktuelle gesetzliche Situation vollkommen aus. Bei einem generellen Verbot „würde es wirklich darum gehen, nicht mehr im eigenen Garten eine Rakete zünden zu dürfen“, so der Pyrotechniker.

Zumal er vermutet, dass ein Böllerverbot auch ein Schuss nach hinten sein könnte. „Ich glaube, dass konnte man während der zwei Jahre in der Pandemie ganz gut beobachten. Da haben sich die Leute die Böller und das Feuerwerk dann aus dem Ausland geholt, wo es eben nicht den Standard des deutschen Silvesterfeuerwerk entspricht“, erklärt Brier. Hierbei würden viel schwerwiegendere Verletzungen passieren, da das Material meist vom Schwarzmarkt aus dem Osten Europa stammt.

Feuerwerksverbot auch in Ampel umstritten

Ein generelles Feuerwerksverbot wird es in der Nacht zum Neujahrstag 2024 nicht geben. Manche Kommunen im Südwesten wollen ihre Altstadt aber mit einem kommunalen Böllerverbot schützen - wie etwa Tübingen, Ravensburg, Konstanz oder Reutlingen.

Die Debatte um Feuerwerkverbote polarisiert schon seit ein paar Jahren die Gesellschaft in den letzten Tagen des Jahres - und hat mittlerweile auch das politische Berlin erreicht. Wie so häufig haben Liberale und Grüne dazu unterschiedliche Vorstellungen. Während die Grünen mehr Einschränkungen fordern, reicht der FDP die aktuelle Gesetzeslage vollkommen aus. Linda Teuteberg, FDP-Mitglied im Innenausschuss, erklärte unlängst im ZDF-Morgenmagazin: „Ein generelles Verbot nimmt auch viele unbescholtene Menschen, die verantwortungsvoll damit umgehen, in Geiselhaft“.

Pyrotechniker Brier will sich sein Silvesterfeuerwerk im Privatbereich nicht verbieten lassen. „Die Farbenvielfalt, die verschiedenen Elemente und die Intensität der Farben am Himmel: Das ist einfach wunderschön und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht“, sagt er - und wird auch in diesem Jahr um 0 Uhr seine Raketen wieder in den Nachhimmel schießen. Freilich mit der Sorge, es könnte das letzte Mal sein, denn die Debatte ums Böllerverbot wird auch im neuen Jahr weitergehen.