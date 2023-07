Streit um Parklücke eskaliert: Ein Verletzter

Bei einem Streit um einen freien Parkplatz ist ein Mann in Konstanz verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte sich am Samstag ein 42 Jahre alter Mann in eine freie Parklücke, um diese zu „reservieren“. Ein unbekannter Autofahrer, der ebenfalls einen Parkplatz suchte, versuchte erst mit dem 42–Jährigen zu sprechen. Als keiner der beiden bereit war nachzugeben, fuhr der Unbekannte anschließend in die Parklücke und schob den Mann mit dem Auto nach hinten. Dabei wurde sein Fuß zwischen Autoreifen und Bordstein eingeklemmt. Der Unbekannte stellte sein Auto ab und ging in Richtung Stadt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.