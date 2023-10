Streit um ein «Freiwillig-Tempo-30»-Schild. Dieses hier steht an einer Straße in der Gemeinde Gaienhofen im Kreis Konstanz. Das Verwaltungsgericht Freiburg will die Frage klären, ob die Aufstellung von diesen Schildern rechtmäßig ist.

(Foto: Gaby Schneider/Deutsche Umwelthilfe/dpa )