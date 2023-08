Es klingt absurd: Bäckereien, die in Rheinland–Pfalz halbe Brote verkaufen, bekommen angeblich vom dortigen Mess– und Eichamt empfindliche Bußgelder aufgebrummt. Seit Tagen kursieren solche Medienberichte. Die Aufregung in der Bevölkerung ist riesig, Bäckereiketten ziehen bereits Konsequenzen. Das Problem an dieser Geschichte: Sie stimmt so nicht. Für Baden–Württemberg gibt das hiesige Eichamt vorsorglich Entwarnung.

Die Geschichte, die die Menschen umtreibt, lässt sich so zusammenfassen: Mitarbeiter des rheinland–pfälzischen Eichamts haben laut Medienberichten mehrere Testkäufe in Bäckereien gemacht. Sie haben halbe Brote geordert und auch bekommen. Wurde das halbe Brot dann nicht noch einmal abgewogen und der Preis nicht genau berechnet, mussten die Bäckereien Bußgelder in dreistelliger Höhe zahlen. So die Berichte.

Halbe Brote haben lange Tradition

„Brot geteilt auf Wunsch des Kunden wird schon seit hundert Jahren und noch länger verkauft“, erklärt Stefan Körber der „Schwäbischen Zeitung“. „Das schneidet die Verkäuferin durch und die Kunden sind damit einverstanden.“ Als Hauptgeschäftsführer des Bäckerinnungsverbands Südwest spricht Körber für Baden–Württemberg, Rheinland–Pfalz und Hessen.

Er weiß: Bei einem Laib Brot mit einem Gewicht von 1000 Gramm ist eine Toleranz von drei Prozent zulässig. „Das schafft man mit dem Messer vielleicht nicht ganz genau. Das Eichamt empfiehlt natürlich: stellt Euch eine Waage hin.“

Eine Empfehlung sei das, aber keineswegs eine scharf kontrollierte Pflicht. Körber sagt: „Wir können keine erhöhte Kontrolltätigkeit feststellen.“ Und vielleicht noch wichtiger: „Es sind keine Bußgelder ergangen“ — weder in Rheinland–Pfalz noch in Baden–Württemberg oder in Hessen, sagt Körber und betont: „Wenn jemand sagen würden, man darf das Brot nicht mehr mit dem Messer durchschneiden, dann würden wir bei der Politik vorstellig werden.“

Eichamt widerspricht

Mit einer Pressemitteilung hat sich nun auch das viel gescholtene Landesamt für Mess– und Eichwesen Rheinland–Pfalz zu Wort gemeldet. „Entgegen der derzeitigen Darstellungen in den Medien hat das Landesamt für Mess– und Eichwesen Rheinland–Pfalz nicht untersagt, auf Kundenwunsch halbierte Brote zu verkaufen. Es wurden auch keinerlei Bußgelder festgesetzt“, heißt es darin. Die Mitarbeiter der Behörde hätten in Bäckereien lediglich angemerkt, die Gesetzeslage zu beachten und halbierte Brote zu wiegen.

Sehr wohl beanstandet habe das Eichamt derweil Brote, die bereits vor dem Verkauf verpackt waren. Hier handelt es sich also um Brote, die nicht auf Kundenwunsch geteilt, sondern bereits abgepackt bereitliegen — wie zum Beispiel auch im Supermarkt. Die rechtliche Grundlage hierfür ist die deutschlandweit geltende „Verordnung über Fertigverpackungen und andere Verkaufseinheiten“.

Nur in einem solchen Fall habe das Amt einen Probekauf vorgenommen und „das Unternehmen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens um Informationen gebeten“. Allerdings sei auch hier kein Bußgeld erhoben worden.

Die Erklärung des Eichamts für dieses Vorgehen: Der Verbraucher soll im Supermarkt wie auch in der Bäckerei das bekommen, wofür er auch bezahlt. Das konkrete Beispiel, um das es ging, liefert die Behörde gleich mit. Konkret störte sie sich an einem Zwei–Kilo–Brot, das eine Bäckerei für 7,65 Euro angeboten hat. Viertelbrote zu je 500 Gramm hat die Bäckerei auch vorverpackt für je 2,40 Euro im Verkauf. Vier dieser Viertelbrote hätten dann zusammen also 9,60 Euro gekostet. „Ohne die gesetzlich geforderte Information an dem Brot bleiben die Verbraucherinnen und Verbraucher über diese Preiserhöhung im Unklaren“, erklärt das Eichamt. Die Kennzeichnung diene also dem Verbraucherschutz.

Großbäcker zieht Konsequenzen

Alles nur eine Aufregung im nachrichtenarmen Sommerloch also? Vielleicht. Unklar ist bislang, wie es zu dieser Berichterstattung über das Halbe–Brote–Verbot kam. Direkte Konsequenzen gibt es aber schon. Die große Bäckereikette Görtz mit Hauptsitz in Ludwigshafen hat laut SWR in ihren 206 Filialen auch in Baden–Württemberg den Verkauf halber Brote gestoppt. „Keine halben Sachen mehr“, heißt es demnach in Aushängen für die Kunden. Denn dem größten Bäcker–Filialisten der Pfalz ist auch das Wiegen abgepackter Brote zu aufwendig. Dafür müssten geeichte Waagen für jede Filiale angeschafft werden.

Auf Anfrage gibt ein Sprecher des Landesbetriebs Eich– und Beschusswesen für Baden–Württemberg derweil Entwarnung. „Die gängige Praxis in Bäckereien, auf Kundenwunsch ein unverpacktes Brot zu halbieren, wird vom Regierungspräsidium Tübingen nicht beanstandet“, erklärt er. Das Tübinger Regierungspräsidium ist für das Eichamt zuständig. Und er ergänzt: „In der Vergangenheit wurden folglich auch keine Bußgelder verhängt.“