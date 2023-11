Kriminalität

Streit mit Schreckschusspistole eskaliert

Steinheim am Albuch / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Streit zwischen zwei Männern im schwäbischen Steinheim am Albuch soll ein 35-Jähriger mit einer Schreckschusspistole gefeuert haben. Mindestens ein Schuss habe sich am Samstagabend gelöst, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 13:17 Von: Deutsche Presse-Agentur