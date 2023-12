Streich hofft auf Rückkehr von Kapitän Günter

Freiburgs Trainer Christian Streich hofft auf eine baldige Rückkehr seines Kapitäns Christian Günter. „Das war nicht lustig, was da passiert ist über Monate. Er hat mehrere Operationen gehabt. Deshalb sind wir extrem froh, dass es ihm besser geht“, sagte der SC-Coach am Sonntag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln bei DAZN.

Günter fehlt den Breisgauern wegen einer Infektion im gebrochenen Unterarm bereits seit dem ersten Spieltag im August. Der achtmalige Nationalspieler musste medizinisch und operativ behandelt werden. Am Samstag hatte sich der 30-Jährige via Instagram zurückgemeldet: „Nach einer langen, schweren Zeit der Ungewissheit, mit vielen Höhen und Tiefen und einigen sehr dunklen Momenten für mich, freue ich mich umso mehr, dass ich Euch zum Jahresende hin endlich mitteilen kann, dass ich auf dem Weg der Besserung bin.“

Laut Streich gehe es nun darum, Muskulatur aufzubauen und Kondition aufzuarbeiten. „Dann kann er wieder einsteigen ins Mannschaftstraining. Ich will keine Prognose abgeben. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht“, so Streich. Günter hofft, „im Laufe der Rückrunde wieder angreifen zu können“.