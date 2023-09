Streaming–Betrug: Weiterer Mann in Bayern in U–Haft

Nach einer Großrazzia im Landkreis Reutlingen und Umgebung wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Streaming–Betrug sitzt ein weiterer Mann in Untersuchungshaft. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann sei wegen illegalen Stream–Sharings von Pay–TV–Angeboten nach der Einreise aus Österreich in Piding (Kreis Berchtesgadener Land) festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Wie die Polizei auf den 50–Jährigen aufmerksam wurde, wollte eine Polizeisprecherin nicht preisgeben.

Der Mann ist den Angaben zufolge nun eine von sechs Personen, die wegen Verdachts des gemeinschaftlichen, banden– und gewerbsmäßigen Computerbetrugs in der Region in Untersuchungshaft sitzen. Am Dienstag hatten etwa 150 Polizeibeamte bei einer Großrazzia 12 Objekte durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnte der 50–Jährige nicht angetroffen werden.

Eine Gruppe von elf Personen soll die Inhalte von Pay–TV–Sendern entschlüsselt und gegen eine Gebühr über eigene Server zum Streaming angeboten haben. Der Schaden wurde mindestens auf einen hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.