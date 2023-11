Straßenbahn fährt mit 130 Stundenkilometern über Gegenstände

Eine Straßenbahn hat mit etwa 130 Stundenkilometern in Mannheim mehrere auf den Schienen liegende Gegenstände überfahren. Die Bahn mit 100 Passagieren an Bord sei am Samstag zwischen den Stadtbezirken Rheinau und Neckarau unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand. An der Straßenbahn sei ein geringer Sachschaden entstanden. Was genau auf den Gleisen lag war zunächst unklar.

Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Sie wies darauf hin, dass auf den Schienen befindliche Hindernisse einen Zug zur Entgleisung bringen können. Durch umherfliegende Schottersteine oder Teile der Hindernisse gefährdeten Täter nicht nur sich selbst erheblich, sondern auch Zugpassagiere, wartende Reisende und sonstige Unbeteiligte.