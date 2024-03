Straßenbahn erfasst Radfahrer

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Karlsruhe schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag überquerte der Mann am Donnerstagabend einen Bahnübergang trotz roter Ampel. Eine heranfahrende Straßenbahn konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.