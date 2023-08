Erdbeere, Vanille, Schokolade oder doch etwas exotischeres? Die Eisdielen überbieten sich mit vielen und immer wieder neuen Sorten. Da fällt es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden.

„Fast jeder, ob Groß oder Klein, sagt erst mal Ähm, wenn er in die Eisdiele kommt“, berichtet Alessandro Cimino den Badischen Neuen Nachrichten. Der 44-Jährige ist Betreiber der Eisdiele Rimini in Gaggenau.

Deshalb erfand Cimino das Ähm-Eis und das bekommt jeder, der bei seiner Bestellung als erstes Ähm sagt. Hat sich seine Idee bereits in unserer Region rumgesprochen und was sagen die Menschen hier zur neuen Eissorte? Wir haben in Ravensburg nachgefragt.

Das Ähm-Eis ist übrigens nicht Ciminos erste ausgefallene Idee. Er hatte bereits ein Egal-Eis und während der Corona-Pandemie ein Antivirus-Eis im Sortiment.