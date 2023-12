Wer in der Schweiz beim Rasen oder Falschparken erwischt wird, kann auch in Deutschland künftig leichter zur Kasse gebeten werden. Umgekehrt gilt das auch für Schweizer, die in Deutschland gegen die Verkehrsregeln verstoßen.

Grund ist das vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Polizei und Justiz. Es soll 2024 in Kraft treten - wann genau, ist unklar.

Bislang war es so: Wer in der Schweiz geblitzt wurde, konnte von den dortigen Behörden erst bei der nächsten Einreise in das Nachbarland belangt werden. Wer keine erneute Einreise in die Schweiz plante, hatte wenig zu befürchten. Das soll sich nun ändern.

Bislang war es so: Wer in der Schweiz geblitzt wurde, konnte von den dortigen Behörden erst bei der nächsten Einreise in das Nachbarland belangt werden. Wer keine erneute Einreise in die Schweiz plante, hatte wenig zu befürchten. Das soll sich nun ändern.

„Vergleichbare Regelungen waren auch schon im alten, bislang geltenden Polizeivertrag aus dem Jahr 2009 enthalten, jedoch nie in Kraft gesetzt worden“, sagte eine Sprecherin des baden-württembergischen Justizministeriums. Die zentrale Bewilligungsbehörde für die Bußgeldverfahren aus der Schweiz soll das Bundesamt für Justiz in Bonn werden.

Schweizer Raser auf deutscher Autobahn

Im Gegensatz zu Deutschland herrscht auf den Autobahnen der Schweiz ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Manche Schweizer Autofahrer nutzen daher die Autobahnen auf deutscher Seite, um auch einmal kräftig Gas zu geben. Bekannt dafür war die A 81 in Südbaden - lange Zeit eine beliebte Strecke auch für illegale Autorennen, nicht zuletzt für Fahrer aus dem Nachbarland.

Deswegen wurde auf Drängen von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dort im Jahr 2018 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 Stundenkilometer zwischen Engen (Landkreis Konstanz) und Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) eingeführt. Nach der Klage eines Pendlers vor dem Verwaltungsgericht Freiburg wurde der betroffene Abschnitt 2019 allerdings auf den Abschnitt zwischen Engen und Geisingen (Landkreis Tuttlingen) reduziert.

Zentrale Bußgeldstelle treibt Geld ein

Inzwischen ist die ehemalige Raserstrecke weitgehend entschärft worden. Die Zahl der illegalen Autorennen sei rückläufig, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage mit. „Grund dafür ist die konsequente Überwachung und Ahndung entsprechender Fälle.“ Im Jahr 2023 habe es nur zwei Autorennen auf dem Tempo-130-Abschnitt gegeben. Angaben dazu, inwieweit Schweizer Raser beteiligt waren, konnte die Sprecherin nicht machen.

Sollen Bußgelder für Verkehrsverstöße speziell auf Autobahnen eingetrieben werden, ist in Baden-Württemberg die zentrale Bußgeldstelle in Karlsruhe zuständig. Im Jahr 2022 gab es nach Angaben einer Behördensprecherin 39.653 Bußgeldverfahren gegen Halter von Autos mit Schweizer Kennzeichen, im laufenden Jahr waren es bis Ende November 44.508.

Regeln nicht ganz ausgewogen

Die neuen Regelungen haben allerdings eine Unwucht: Deutsche Autofahrer werden für Vergehen im Nachbarland mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Kasse gebeten als Schweizer von den deutschen Behörden. Grund ist der im Gesetz festgelegte Grenzwert: Demnach muss die verhängte Geldsanktion mindestens 70 Euro beziehungsweise 80 Schweizer Franken betragen, damit ein sogenanntes Vollstreckungshilfeersuchen gestellt werden kann.

Bußgelder sind in der Schweiz generell teurer als hierzulande. Sprecher des ADAC

Doch in der Schweiz ist dieser Grenzwert schneller erreicht als in Deutschland: „Bußgelder sind in der Schweiz generell teurer als hierzulande", sagte ein Sprecher des ADAC. So koste eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h in der Schweiz ab 180 Euro. In Deutschland würden dafür ab 60 Euro fällig. „Auch wer falsch parkt, riskiert eine Strafe ab 40 Euro. In Deutschland kostet ein Parkverstoß ab 10 Euro."

In den Staaten der Europäischen Union regelt ein Vollstreckungsabkommen schon länger, wie Bußgelder grenzüberschreitend eingetrieben werden können. Hier gilt ebenfalls ein Grenzwert von 70 Euro. Ausnahme ist Österreich: Mit der Alpenrepublik hat Deutschland ein eigenes Abkommen geschlossen. Bußgelder aus dem jeweils anderen Land können demnach bereits ab 25 Euro vollstreckt werden.