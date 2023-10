Man trifft ihn häufig bei öffentlichkeitswirksamen Gerichtsverfahren: um den tödlichen Amoklauf mit einem Samurai-Schwert in Stuttgart, die versuchte Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Weingarten und bald auch im Mordprozess gegen einen 83-Jährigen aus Berg, der seine 84-jährige Partnerin erschossen haben soll. Der Ravensburger Uwe Rung (Foto: Halle) zählt seit 30 Berufsjahren zu den bekanntesten Strafverteidigern in Süddeutschland. In der Schwäbischen Zeitung spricht er u.a. über eine aktuelle Gesetzesänderung, die ihn ärgert.

Herr Rung, der Bundestag hat zum 1. Oktober 2023 eine Änderung am Paragraf 64 StGB vorgenommen. Demnach können suchtkranke Straftäter erst dann eine Therapieeinrichtung aufsuchen, wenn sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt haben. Davor war eine Therapie nach der Hälfte der Strafe zulässig. Außerdem wurden die Voraussetzungen verschärft, bei denen Paragraf 64 greift. Welche Folgen hat diese Gesetzesänderung?

Um es drastisch zu formulieren: Die Therapieeinrichtungen werden leerer und die Gefängnisse voller! Ich weiß aus Erfahrung: Bei 70 bis 80 Prozent aller Straftaten spielen Drogen, Alkohol oder psychische Probleme eine Rolle. Das bestätigen auch Sozialarbeiter. An der Täterschaft bestehen fast nie Zweifel. Es ist letztlich egal, wenn bei einem Drogensüchtigen statt 100 nur 80 Anklagepunkte zutreffen. Er bleibt drogensüchtig! Es ist wichtig, dass ein solcher Straftäter austherapiert wird.

Ist es möglich, entsprechende Therapiemöglichkeiten in den Gefängnissen anzubieten?

Die Gefängnisse können diese Therapien nicht leisten. Es sind keine Therapieeinrichtungen, sondern Gefängnisse. In der Ravensburger JVA Hinzistobel sind beispielsweise zirka 400 Menschen inhaftiert. Wenn der Anbau fertig ist, wird die Zahl fast verdoppelt. Meines Wissens sind in Hinzistobel nur zwei Psychologen in Vollzeit und eine Halbtagskraft beschäftigt. Zweimal pro Woche kommen Suchtexperten der Caritas. Das sind aber keine Therapeuten. Das ist viel zu wenig! Bleiben wir bei dem drogensüchtigen Straftäter mit einer dreijährigen Haftstrafe. Er hat nach Paragraf 64 StGB jetzt erst nach zwei Jahren Anspruch auf eine Therapie in einer forensischen Fachklinik. Die Gefahr ist groß, dass ein Jahr nicht reicht und dass der Straftäter rückfällig wird. Ich hatte es ja erwähnt: In 70 bis 80 Prozent der Straftaten spielen Drogen, Alkohol oder psychische Probleme eine Rolle.

Die Bundesregierung begründet die Gesetzesänderung mit den überfüllten Therapieeinrichtungen. Demnach stieg die Zahl der therapiebedürftigen Straftäter in rund 20 Jahren von 1370 auf mehr als 5000. Das Personal sei an die Grenzen gestoßen. Können Sie diese Begründung nachvollziehen?

Nicht wirklich. Ja, viele Einrichtungen waren überlastet. Aber dann sollte man den Personalschlüssel ändern. Ich glaube, dass der finanzielle Aspekte eine große Rolle bei der Gesetzesänderung spielt. Wenn jemand ins Gefängnis kommt, zahlt der Staat. Therapieplätze sind teuer. Trotzdem macht das Modell „Therapie statt Strafe“ Sinn. Ein rückfälliger Straftäter ist nicht nur für die Gesellschaft ein Problem, sondern auch für die Justiz. Die Gerichte sind in letzter Zeit auch aus einem anderen Grund belastet.

Aus welchem Grund?

Ich stelle fest, dass die Zahl der Falschaussagen bei Sexualdelikten signifikant gestiegen ist. Da wollen viele Leute Robin Hood spielen. Diese Leute springen auf den vermeintlichen Zeitgeist auf! Die Anzeigen sind teilweise widersprüchlich und hundsmiserabel schlecht, aber sie beschäftigen die Gerichte. Und vor allem: Sie sind häufig falsch! Von den letzten acht Fällen, die ich in diesem Jahr dazu bearbeitet habe, kam es viermal zu einem Freispruch. Folgen haben die Falschaussagen fast nie. In all den Jahren, in denen ich derartige Fälle bearbeite, wurden nach meiner Kenntnis nur zwei Geldstrafen ausgesprochen.

Hat es mit Böswilligkeit oder Rache zu tun, wenn Frauen einen Mann wegen eines vermeintlichen Sexualdelikts beschuldigen?

Es sind erstaunlicherweise eher Menschen aus dem Umfeld, die eine vermeintlich betroffene Frau zur Anzeige auffordern. Der Vater, eine Freundin oder ein Betreiber eines Bordells. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit vier Fälle bearbeitet, in denen es um Abzocke von Freiern ging. Beim letzten Fall gab es Streit um die Bezahlung, Schläge und die Anzeige bezüglich einer vermeintlichen Vergewaltigung. Vorige Woche wurde diesbezüglich wieder ein Mandant von mir freigesprochen. Vor Gericht stellte sich heraus, dass die Anzeige keinerlei Substanz hatte. Sie wurde auf Spanisch aufgegeben. Eine Polizistin musste ein Übersetzungsprogramm von Google nutzen, um sie aufzunehmen. Das hat viele Menschen beschäftigt, aber letztlich war alles heiße Luft. Daher appelliere ich an die betreffenden Anzeigenerstatter, bei der Wahrheit zu bleiben.

Freuen Sie sich, wenn Sie vor Gericht einen Freispruch erreichen?

Das können Sie glauben oder nicht: Ich freue mich nie über einen Freispruch! Ich war nicht dabei. Ich behandle jeden Fall, so gut ich es nur kann, emotionslos. Es geht nur um die Fakten. Bei klaren Fällen führt die Beweislast zu einer Verurteilung oder eben bei unklaren zu einem Freispruch. Wir wollen eine rechtstaatliche Demokratie, dann muss es so sein.

Sie vertreten auch Straftäter, die medial für Aufsehen sorgen. Werden Sie manchmal bedroht?

Ja, das ist vorgekommen. Manchmal werde ich im Gericht von Besuchern beschimpft. Da sagen welche mit Schaum vorm Mund: „Wie können Sie so einen verteidigen?“ Als Anwalt sitzt man quasi mit auf der Anklagebank. Aber das juckt mich nicht. Ich übe meinen Beruf gerne aus, weil ich an unser Rechtssystem glaube.