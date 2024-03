Störung soll Freitag behoben sein

Die Bahn rechnet damit, dass die Reparaturen an der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Neustadt (Kreis Germersheim) am Freitag abgeschlossen werden. Das teilte die Bahn auf Anfrage schriftlich mit. Unbekannte hatten an der Strecke hunderte Meter Glasfaser- und Kupferkabel gestohlen. Wegen der Tat in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Ortsteil Knielingen gab es erhebliche Einschränkungen im Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen waren der RE 6, RB 51 und die S 3.